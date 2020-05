Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : nouvelle consolidation, fermeture d'usines Renault ? Cercle Finance • 20/05/2020 à 10:55









(CercleFinance.com) - Le CAC40 poursuit sa consolidation avec un repli d'environ 0,4% vers 4440 points, alors que la crise sanitaire reste au coeur des préoccupations. 'Le nombre de nouvelles infections progresse de nouveau dans le monde', souligne Commerzbank, qui note toutefois que tous l'ensemble des 50 Etats américains ont commencé à assouplir leurs restrictions. 'L'Allemagne et le groupe de Visegrad veulent rouvrir graduellement leurs frontières. En Italie, presque tous les magasins de vêtements et les trois quarts des restaurants ont réouverts leurs portes', ajoute la banque allemande. Ce mercredi, les opérateurs prendront connaissance des prix à la consommation pour le mois d'avril dans la zone euro ce matin, puis des résultats des distributeurs américains Target et Lowe's en début d'après-midi. En attendant, on notera que Total confirme son engagement à la vente d'actifs non-stratégiques en mer du Nord britannique, après avoir renégocié avec HitecVision les conditions financières de l'accord pour refléter les conditions actuelles du marché. bioMérieux annonce que son conseil d'administration propose de réduire exceptionnellement le dividende qui sera versé le 16 juillet au titre de 2019, à 0,19 euro par action, au lieu de 0,38 euro comme initialement proposé. Worldline indique que dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, son assemblée générale mixte du 9 juin se tiendra à huis clos, hors présence physique des actionnaires, avec des modalités afin de leur permettre de participer à distance le mieux possible. Selon des informations parues dans Le Canard Enchaîné, le groupe Renault envisagerait de fermer quatre sites en France, dans le cadre d'un plan d'économie de 2 milliards d'euros qui serait annoncé le 29 mai. Selon l'hebdomadaire, les usines de Choisy-le-Roi, Dieppe et des Fonderies de Bretagne seraient concernées en premier. Flins, dans les Yvelines, 'viendra plus tard', selon le Canard. Dans cette dernière, précisent les Échos, la marque au losange pourrait arrêter en effet la production automobile en tant que telle (la ZOE et la Nissan Micra y sont actuellement assemblées), au profit d'autres activités qui lui seraient transférées.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.61%