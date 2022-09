CAC40: nouveau repli après les dernières enquêtes PMI information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 11:24

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit son mouvement de repli après la publication des dernières enquêtes PMI sur l'activité du secteur privé en Europe. L'indice CAC40 est en baisse de 0,8% à 5868 points.



Le marché parisien avait achevé la séance d'hier sur un recul de 1,9%, à 5918 points, dans un contexte de baisse généralisée suite aux commentaires offensifs tenus par la Fed mercredi soir.



A ce stade de la semaine, le CAC accuse un repli hebdomadaire de l'ordre de 3,5% et les indicateurs techniques restent pour l'instant trop faibles pour entrevoir un mouvement de fond positif, préviennent les chartistes.



D'après les analystes, la cassure des 5980 points pourrait même préfigurer une rechute sur le plancher des 5795/5800 points, susceptible de déboucher à son tour sur un retracement du plancher annuel des 5750 points, qui agit comme une 'force d'attraction' pour reprendre les termes des équipes de Kiplink Finance.



A New York, les marchés d'actions américains ont de nouveau terminé dans le rouge jeudi à l'issue d'une séance au cours de laquelle les investisseurs ont pu constater que l'inflation restait une source de préoccupation majeure pour la Réserve fédérale, au risque d'entraîner l'économie en récession.



L'inflation qui tarde à se normaliser continue donc de préoccuper les décideurs de la Fed, ce qui fait remonter le billet vert autour de 0,98 face à l'euro.



Les questionnements autour de l'action de la banque centrale américaine ont également soutenu les rendements des Treasuries, celui du papier à 10 ans évoluant désormais à des sommets depuis la crise financière, à plus de 3,70%.



Les investisseurs ont pris connaissance des derniers indices PMI européens. La contraction de l'économie de la zone euro s'est accentuée au mois de septembre, sur fond d'intensification des tensions inflationnistes, montre la dernière enquête PMI publiée par S&P Global.



L'indice PMI préliminaire composite de l'activité globale dans la région s'est ainsi replié pour atteindre 48,2 ce mois-ci, contre 48,9 en août, indique le bureau d'études. Il s'agit d'un nouveau plus bas de 20 mois.



En France, l'indice préliminaire composite qui mesure l'activité globale dans l'Hexagone s'est ainsi redressé à 51,2 ce mois-ci, contre 50,4 en août.



Avec l'envolée des prix de l'énergie, la hausse rapide des taux d'intérêt et le ralentissement de la croissance mondiale, le PMI composite de la zone euro était retombé sous la barre des 50 points au mois d'août.



Pour les économistes d'Oddo BHF, cet indicateur-clé de l'activité 'a toute raison de fléchir davantage' en septembre.



'Le scénario de base reste la récession', avertit la banque privée dans une récente note de recherche.



La journée sera marquée également par la publication du PMI américain, qui devrait lui aussi s'enfoncer un peu plus dans une zone dangereuse, confirmant là aussi la réalité de la menace récessionniste Outre-Atlantique.



Du coté des valeurs, l'Oréal a annoncé ce matin la signature d'un accord en vue de l'acquisition Skinbetter Science, marque américaine de soin de la peau. Skinbetter Science a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 95 millions de dollars sur douze mois glissants au 31 juillet 2022.



Le fond canadien Mawer Investment Management estimerait que l'offre de Schneider sur Aveva sous-estime la valeur du groupe britannique indique le Financial Times. Mawer Investment Management prévoit de rejeter l'offre de rachat à 3100 p proposée par Schneider selon le FT estimant que ' c'est une offre opportuniste qui profite de la faiblesse du cours de l'action ces derniers mois '. M&G Investments pourrait également rejeter l'offre selon le FT.