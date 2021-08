Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : nouveau record de clôture, W-Street encore au zénith information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le CAC40 avait perdu 0,06% lundi, il en reprend 0,1% ce mardi et inscrit sa meilleure clôture 2021. Le CAC vient également d'inscrire un nouveau record absolu à 6.833 (2 tests à 15H45 et 16H45), ce qui améliore de 0,4Pt d'indice (de 0,001%) son précédent zénith du 6 août. Sinon, nous avons assisté à un 'bis repetita' de la séance de lundi, avec des fluctuations placées sous le régime 'camisole algorithmique'. Le tout dans des volumes microscopiques puisque moins de 1,35 MdE avait changé de main à 17H29... mais il y eu 50% de volume en plus au 'fixing'. A notre que le 'VIX' du CAC40 retombe à des planchers (11,5Pts) plus observés depuis janvier 2020. L'Euro-Stoxx50 qui grappille environ 0,3% (à 4.190) après avoir inscrit un 4ème record historique consécutif à 4.195, soit 0,7% de mieux que son précédent zénith des 4.165Pts de la mi-juin. A Wall Street, quoi qu'il advienne d'ici 22H, ce mardi restera marqué par 2 nouveaux records absolus du S&P500 (+0,2% à 4.444, et Goldman Sachs revoit sa cible à 4.700 d'ici fin 2021) et du Dow Jones (+0,4% à 35.260)... dans des volumes d'une grande étroitesse (d'où cette volatilité à la hausse un peu surprenante en l'absence de toute 'actualité'). Le Nasdaq (-0,45% environ) a manqué pour 2Pts l'inscription d'un nouveau zénith (14.894,6 contre 14.896,4) à l'ouverture, avant de décrocher. La dégradation des T-Bonds, de 1,3130 vers 1,3450% ne ralentit en rien la trajectoire des indices US. Les investisseurs semblent vouloir marquer une pause après les bonnes performances enregistrées depuis le début de l'année et manifestent une certaine prudence face à la propagation du variant Delta. Elle serait notamment responsable de la chute de l'indice ZEW des perspectives des analystes financiers allemands. Le ZEW replonge de -22,9 points à +40,4 en août, marquant ainsi son troisième mois consécutif de baisse, baisse d'ailleurs plus sensible que celles des mois précédents. 'Ceci pointe des risques grandissants pour l'économie allemande, tels qu'une possible quatrième vague de Covid-19 démarrant cet automne ou un ralentissement de la croissance en Chine', explique Achim Wambach, le président de l'institut ZEW. Les intervenants de marché se retrouvent dans un marché particulièrement faible en termes d'activité et les volumes d'échanges devraient aller en diminuant à l'approche de la période du 15 août, qui marque habituellement le creux de l'été. L'agenda des prochains jours semble trop mince pour favoriser la poursuite de la trajectoire ascendante des marchés, avec une saison des publications de résultats qui touche désormais officiellement à sa fin. Dans ces conditions, l'attention des investisseurs devrait surtout se porter, demain, sur les derniers chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis. Plusieurs membres de la Fed ont récemment reconnu que l'inflation élevée que connaissent les Etats-Unis pourrait s'avérer moins 'passagère' que prévu, un constat qui pourrait finir par justifier une politique monétaire moins accommodante qu'actuellement. Bon nombre de gérants se disent désormais prudents sur les actions en raisons du pic atteint par la reprise économique, du 'casse-tête' que constitue l'inflation et de ces perspectives de resserrement monétaire, qui pourraient se matérialiser dès l'automne selon certains. Le seul mouvement de marché notable ce mardi concerne le pétrole avec un solide rebond du baril de pétrole 'WTI' qui reprend +1,9% sur le NYMEX. Le Dollar (+0,2%) est par ailleurs revenu à son plus haut niveau face à l'Euro (1,1715) depuis le 1er avril. Du côté des valeurs françaises, Quadient annonce le lancement aux États-Unis de la dernière nouveauté de sa série iX : le système de gestion de courrier pour grands volumes iX-9, disponible en mode autonome ou en version intégrée avec le logiciel cloud S.M.A.R.T. pour la gestion automatisée du courrier. Pizzorno fait part d'un projet de partenariat long terme entre ses actionnaires familiaux majoritaires et la famille Petithuguenin qui, via le groupe Paprec, a signé un accord en vue d'acquérir auprès d'eux 20% du capital, avec mise en place d'un pacte d'actionnaires. Enfin, Valneva (-13,7%, lanterne rouge du SBF-120) publie au titre du premier semestre 2021 une perte nette de 86,4 millions d'euros, creusée par rapport à celle de 25,6 millions un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en recul de moins de 1% à 47,5 millions d'euros.

