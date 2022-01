Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: nouveau record absolu, volumes inexistants. information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 09:35









(CercleFinance.com) - Le CAC40 qui avait achevé sa dernière séance de l'année sur une décevante perte de 0,18% à 7.160 points, inaugure 2022 en fanfare, avec le franchissement -apparemment en force des 7.200 et un nouveau record à 7.226 (environ +1%).

Le CAC40 ne ferait que poursuivre sur sa lancée, après +1% ç l'issue de la semaine du Jour de l'An et un solide +4% sur décembre, soit un 'rallye de Noël' très honorable, comme cela se produit 80% du temps depuis 50 ans.

Mais il serait prématuré de parler d'une véritable vague d'adhésion au scénario haussier puisque les 7.225 ont été atteints avec moins de 100MnsE échangés (et 150MnsE au bout de 15Mn, soit le tiers du volume observé normalement au bout de ce délai)

Un consensus se dessinait fin 2021 autour d'un objectif de 7.500Pts, soit +4,5%... donc plus 3,5% et ce sera chose faite avant la fin de la semaine.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.07%