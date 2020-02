Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : nouveau record absolu du CAC'GR' et du Nasdaq à 9.800 Cercle Finance • 19/02/2020 à 16:49









(CercleFinance.com) - Il était 15H52 quand la Bourse de Paris (+0,9%) a battu un nouveau record absolu: le CAC'GR' améliore de +7Pts, à 16.630 son précédent zénith historique des 16.623). Le CAC40 'Px1' parvient de son côté à 'soulever' la résistance des 6.100, pour inscrire un zénith historique 6.110. L'Euro-Stoxx50 (+0,7% environ) repousse en revanche ses limites annuelles en inscrivant un nouveau record à 3.864Pts. A Wall Street, l'heure est également à l'inscription de nouveaux records, avec un Nasdaq qui gagne environ +0,7% et culmine à 9.808Pts, littéralement tracté par un Tesla stratosphérique (+8% à 930$) qui confirme le syndrome de 'corner' (la valorisation -près de 100 fois les bénéfices contre 8% en moyenne pour le secteur- est désormais totalement déconnecté de toute forme de réalité et uniquement drivé par la rareté artificielle du titre). Le S&P500 teste également un nouveau zénith à 3.385... et la spirale haussière ne semble plus pouvoir prendre fin puisque même les pires nouvelles passent pour de bonnes nouvelles, et les moins pires comme la preuve que tout ira pour le mieux. Les opérateurs saluent la promesse faite par les autorités chinoises de continuer à agir afin de soutenir l'économie face à l'épidémie de nouveau coronavirus... et les opérateurs tentent de se convaincre que le 'pic' épidémique est derrière nous. Du côté des statistiques, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 1,8% en janvier, un taux en augmentation de 0,5 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques (ONS). Les prix à la production en janvier aux Etats-Unis ont augmenté de 0,5% en données brutes selon le Département du Travail. En donnée 'core' (hors alimentation, énergie et négoce) la hausse s'établit à +0,4%, là où le consensus n'attendait qu'un gain de 0,1% dans les deux cas (ce qui semblait logique vu la lourde rechute du pétrole). En comparaison avec la même période en 2019, les prix à la production américains se sont accrus de 2,1% en janvier, un taux annuel en hausse de 0,8 point par rapport à décembre. Hors éléments volatiles, la hausse annuelle s'est maintenue à un taux de 1,5%. Les mises en chantier de logements ont reculé de -3,6% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis, à 1.567.000 en rythme annualisé, après 1.626.000 en décembre (chiffre révisé). Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a pour sa part augmenté de +9,2%, s'établissant à 1.551.000, un chiffre très nettement supérieur au consensus. Dans l'actualité des valeurs, Technip-FMC a pris la tête du CAC avec +3,8%, dopé par le rebond de +2% du pétrole à Londres (à 58,6$) et de +1,5% sur le NYMEX à 52,8$, ST-Micro est juste derrière avec +3,6% et Kering gagne +2,7%. Atos (-3,6%) publie un résultat (RNPG) de 834 millions d'euros au titre de l'année 2019, soit un BPA de 7,74 euros, et une marge opérationnelle de 1.190 millions d'euros, soit 10,3% du chiffre d'affaires contre 9,8% en 2018. Le groupe de services informatiques affiche un chiffre d'affaires de 11.588 millions d'euros, en croissance organique de 1,4% (+2,2% a au quatrième trimestre) avec un ratio prise de commande sur chiffre d'affaires à 106% (121% au quatrième trimestre). Plastic Omnium publie au titre de 2019 un résultat net part du groupe en baisse de 51,6% à 258 millions d'euros et un résultat opérationnel en recul de 16,3% à 511 millions, soit 6% du chiffre d'affaires contre 8,4% l'année précédente : le titre se montre très volatile puisqu'il affichait -8% ce matin et +1% à 16H. Capgemini annonce prendre une première participation minoritaire par son fonds d'investissement commun avec ISAI, ISAI Cap Venture, dans la plateforme Toucan Toco, spécialisée dans le Data Storytelling.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.90%