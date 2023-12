Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: nouveau record absolu à 7.582, risque de 'M' baissier information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 18:49









(CercleFinance.com) - Le CAC40 termine en repli de -0,1% vers 7.543Pts mais a inscrit un nouveau record absolu à 7.582Pts (+1Pt par rapport aux 7.581 du 24 avril dernier).

Cela fait en revanche un 3ème record consécutif pour le CAC40 'GR' qui s'est hissé vers 22.944, ce qui semble valider l'effacement du précédent zénith des 22.700Pts du 31 juillet... mais à 1% près, le scénario d'un double-top ne saurait être formellement écarté.

Pour le CAC40 c'est un double-sommet potentiel en 'M' parfait, avec des niveaux de surachat plus revus depuis la mi-février.

Bien sûr, pour 2024, les 8.000Pts font figure d'objectif minimum et le classique +10% propulserait le CAC vers 8.330/8.350.







Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.11%