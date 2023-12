Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: nouveau record absolu à 7.582 inscrit avant le CPI US information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 16:19









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris a reperdu les 0,4% affichés en matinée (culmination vers 7.582 points) et évolue autour du point d'équilibre (vers 7.550).



Le CAC40 a toutefois inscrit un nouveau record absolu... pour 1Pt par rapport aux 7.581 du 24 avril dernier, tiré par Hermès (+1,3% à 2.025E) Teleperformance et Dassault Systèmes (+1%).



Le CAC40 'GR' s'est hissé vers 22.940, inscrivant un 3ème record absolu consécutif.



Depuis son point bas de la fin du mois d'octobre, l'indice CAC 40 a repris 11,5% en quasi-ligne droite grâce au tassement de l'inflation, qui laisse entrevoir une approche plus accommodante de la part des grandes banques centrales, le CAC40 'GR' franchit le cap des +20,5% annuel.



La Bourse de New York a rouvert en légère hausse ce mardi suite à la parution de chiffres d'inflation jugés plutôt rassurants et en ligne avec les attentes (stabilité en novembre, à 4% en données 'core'): cela entretient les espoirs de futures baisses de taux.



Le Nasdaq est quasi stable de même que le S&P500, le Dow Jones affichait +0,2% (zénith à 36.460) avant de revenir à l'équilibre.



Suite à ces chiffres, les investisseurs estiment à environ 44% la probabilité d'une baisse des taux d'un quart de point en mars, selon le baromètre FedWatch de CME Group, contre 42% environ hier.



Le FOMC devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés demain, mais son communiqué pourrait fournir quelques précieuses indications sur ses intentions en matière de taux.



A noter toutefois une poursuite de l'augmentation des coûts du logement, une composante très suivie par les analystes: cette hausse est liée au tarissement de l'offre car personne ne souhaite réemprunter à 7% après avoir pu acheter avec un taux hypothécaire à 3,5% il y a 2 ans.

Donc, il n'y a plus de vendeur et la solution pour les acheteurs solvables consiste à faire construire un logement neuf.



Sur le compartiment obligataire, on observe un léger repli des rendements obligataires aux US : le 10 ans qui revient vers 4,235%, à comparer avec 4,24% la veille.



Les investisseurs font preuve d'attentisme avant l'entame, aujourd'hui, de la réunion de politique monétaire de deux jours de la Réserve fédérale.



Bien qu'aucune annonce importante ne soit attendue à l'issue de son comité monétaire, demain, les acteurs de marché seront attentifs à d'éventuelles indications concernant le calendrier de futures baisses de taux.



En Allemagne, l'indice ZEW pourrait faire apparaître une petite éclaircie au niveau des anticipations économiques pour les mois à venir.



Peu d'écarts également sur le marché des changes dans le sillage de la lourde correction subie par l'euro, les cambistes étant visiblement convaincus que la BCE va devancer la Fed en optant la première pour une baisse de taux.



Autour de 1,0780, la monnaie unique amorce pour l'instant un timide rebond (+0,1%) face au dollar.



Sur le front du pétrole, le Brent gagne 0,2% autour des 76,4$ le baril.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Saint-Gobain annonce avoir signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) avec CVE, un fournisseur français indépendant d'énergie renouvelable, garantissant l'accès à environ 140 GWh d'électricité solaire en Afrique du Sud, sur une durée de 20 ans.



TotalEnergies a annoncé mardi l'acquisition de trois start-up (Dsflow, Predictive Layer, Time2plug) vec l'objectif affiché d'accélérer son développement dans le domaine de l'électricité.



Enfin, Renault Group annonce qu'il va céder à Nissan jusqu'à 211 millions d'actions Nissan, représentant environ 5% du capital du groupe japonais, parmi les 28,4% d'actions Nissan qui ont été transférées par Renault dans une fiducie française le 8 novembre.





