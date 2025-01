CAC40: nouveau rebond en direction des 8000Pts information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 11:24









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en légère hausse vendredi matin, au terme d'une semaine agitée qui aura néanmoins vu les marchés d'actions plutôt bien résister aux récentes turbulences. L'indice CAC40 avance de 0,3% vers 7965 points.



En dépit de l'onde de choc DeepSeek, de la prudence manifestée par la Fed et des résultats mitigés publiés par plusieurs géants de la tech américaine, le marché parisien parvient pour l'instant à afficher un gain hebdomadaire symbolique de l'ordre de 0,5%.



Les investisseurs ont été rassurés hier par l'action de la Banque centrale européenne (BCE), qui a abaissé ses taux pour la quatrième fois consécutive et ouvert la porte à une poursuite de son assouplissement monétaire dans les mois à venir.



'Ce virage 'dovish' est crucial pour que les marchés d'actions européens retrouvent leur attractivité', souligne Florian Ielpo, le responsable des études macroéconomiques chez Lombard Odier IM.



'La BCE semble faire un pas supplémentaire vers une position plus accommodante (...) et cela devrait soutenir les actifs européens à moyen terme', estime l'analyste.



Après avoir aligné trois séances consécutives dans le rouge, le marché parisien a conclu la séance d'hier sur un gain de 0,9% à 7941 points, qui lui a permis d'effacer l'ensemble de ses pertes du début de la semaine.



Les indices DAX et STOXX Europe 600 ont profité de ce contexte favorable pour inscrire de nouveaux plus hauts historiques, confirmant la récente surperformance des actions européennes par rapport à leurs homologues américaines.



'Un élément encourageant vient de l'élargissement de la tendance haussière; puisque les 25 secteurs qui composent le STOXX 600 ont progressé hier', font valoir les équipes de Danske Bank.



Wall Street s'est pour sa part contenté de gains modestes, acquis en toute fin de séance. Le Dow Jones a repris 0,4%, le S&P 500 0,5% et le Nasdaq 0,3%.



Après quatre journées mouvementées, cette dernière séance de la semaine s'annonce encore intense avec la publication des chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis et en Allemagne.



L'inflation allemande avait bondi de 2,4% à 2,8% sur un an en décembre en raison d'un effet de base défavorable sur les prix de l'énergie qui pourrait s'inverser en janvier.



En France, les prix à la consommation augmenteraient de 1,4% sur un an en janvier 2025 selon l'Insee, marquant donc une légère accélération après le taux annuel de +1,3% observé en décembre 2024.



La situation est très différente Outre-Atlantique, où le président de la Réserve fédérale Jerome Powell s'est explicitement inquiété du récent réveil des prix.



Le déflateur mensuel PCE des prix aux Etats-Unis, la mesure privilégiée de l'inflation de la banque centrale américaine, n'en sera que plus suivi à 14h30.



'Si l'indice PCE de base ('core') ressort au-dessus du consensus attendu à 2,8% en rythme annuel, cela donnerait des raisons supplémentaires à la Fed pour reporter ses baisses de taux', prévient Dilin Wu, stratégiste chez Pepperstone.



L'attention des investisseurs devrait en outre se focaliser sur la saison des résultats de 4ème trimestre, qui continue de battre son plein.



Hier soir, Apple a fait état de performances supérieures aux estimations du marché, malgré les difficultés actuellement rencontrées en Chine, ce valait à son titre de progresser de plus de 3% en transactions électroniques.



Même Intel, le mauvais élève de la tech américaine depuis quelques années, a publié des comptes meilleurs que prévu, laissant espérer un prochain redressement de l'activité de l'ancien numéro un mondial des puces.



Le climat de prudence qui entoure actuellement l'évolution de la politique commerciale pourrait cependant être la tendance, alors que Donald Trump s'apprêterait à imposer dès demain des droits de douane de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.