CAC40: nouveau rebond en direction des 7400Pts information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 10:49

(CercleFinance.com) - Après avoir gagné un peu plus de 0,3% lundi, le CAC40 poursuit sa hausse avec un gain de l'ordre de 0,3% à 7371Pts, laissant ainsi espérer une prolongation de sa tendance favorable observée depuis le début de la semaine dernière.



Le marché parisien ne semble pas encore désireux de reprendre son souffle après une série de six séances de hausse consécutives pour son indice-phare, qui a ainsi repris 4,7% depuis ses 7015 points du 24 mars en clôture.



Ce lundi, la Bourse de Paris a su profiter, à l'image de Londres, de la décision surprise de l'OPEP+ de réduire d'un million de barils par jour sa production de brut, décision qui a naturellement fait grimper les cours du pétrole.



'Les actions énergétiques et de biens de consommation de base ont surperformé l'ensemble du marché en Europe et au Royaume-Uni, les investisseurs anticipant de nouvelles pressions inflationnistes', souligne-t-on chez Liberum.



Au chapitre des statistiques du jour, doivent paraitre les prix à la production industrielle dans la zone euro dans la matinée, ainsi que les commandes à l'industrie américaine cet après-midi.



Dans l'actualité des valeurs, L'Oréal annonce la signature d'un accord avec Natura &Co pour l'acquisition d'Aēsop, marque australienne de cosmétiques de luxe, accord qui valorise celle-ci à 2,52 milliards de dollars en valeur d'entreprise.



Sanofi fait part de la publication des résultats de deux études de phase III sur fitusiran publiées dans The Lancet et The Lancet Haematology, qui 'montrent son potentiel à répondre aux besoins médicaux de tous les patients atteints d'hémophilie'.