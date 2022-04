CAC40: nouveau rebond avant de nouvelles statistiques information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 10:55

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en hausse vendredi matin, avant une nouvelle série d'indicateurs économiques qui permettront aux investisseurs de jauger les perspectives de croissance des deux côtés de l'Atlantique. L'indice CAC40 progresse de 1,3% à 6596 points.



La tendance a été positive ce vendredi en Asie, où les opérateurs continuent de parier sur les retombées favorables récemment mises en place par les autorités chinoises.



L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale affichait ainsi des gains de quasiment 2% en fin de séance. De son côté, la Bourse de Hong Kong prenait pas loin de 3% à la clôture.



Autre facteur de soutien, Pékin a fait état d'une baisse constante des cas confirmés de Covid-19 depuis une dizaine de jours, avec un 'retour à la normale' dans la vie des habitants et une reprise de la production dans certaines régions du pays.



Cette dernière séance du mois d'avril sera animée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques, avec entre autres les premiers chiffres de l'inflation dans la zone euro pour le mois d'avril.



Les investisseurs suivront également avec attention l'estimation rapide préliminaire du PIB de la zone euro au titre du premier trimestre, prévue à 11h00.



Ce matin, l'Insee a annoncé que le PIB français avait marqué le pas au premier trimestre, avec une variation trimestrielle nulle, notamment sous l'effet d'un net recul de la consommation des ménages.

Selon l'estimation réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 4,8 % en avril 2022, après +4,5 % le mois précédent.



La consommation des ménages en biens en volume baisse nettement en mars 2022 selon l'Insee (-1,3 % après +0,9 % en février - données révisées). Cette baisse est principalement due au recul de la consommation alimentaire (-2,5 %).



Côté américain, les dépenses des ménages, puis la confiance des consommateurs du Michigan, seront dévoilées dans le courant de l'après-midi.



Ces statistiques devraient alimenter le débat en cours sur le resserrement monétaire amorcé par les banques centrales, qui constitue toujours le facteur dominant sur les marchés pour le moment.



Les publications de résultats vont, elles aussi, continuer de rythmer la séance.



Dans les échanges en avant-Bourse à New York, Apple cède plus de 2% malgré des résultats meilleurs que prévu sur le trimestre écoulé, qui s'est caractérisé par de sérieux problèmes d'approvisionnement.



Amazon décroche pour sa part de près de 9% en préouverture, la brusque montée de l'inflation ayant pénalisé les marges bénéficiaires du géant de l'Internet au premier trimestre.



Sur le Vieux Continent, quelques poids-lourds de la cote comme BASF et Safran ont publié leurs comptes ce matin.



Le chiffre d'affaires de Safran s'élève à 4 071 ME au 1er trimestre 2022, en croissance de 21,8 % par rapport au 1er trimestre 2021 et de 16,9 % sur une base organique. Le groupe vise un chiffre d'affaires compris entre 18,0 et 18,2 MdsE en 2022 (à un taux de change spot EUR/USD de 1,14 contre 1,18 précédemment), une marge opérationnelle courante d'environ 13,0 % et une génération de cash-flow libre d'environ 2,0 MdsE.



Saint-Gobain a publié hier soir un chiffre d'affaires de 12 MdsE au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 16.4% à structure et change comparables par rapport à la même période un an plus tôt, grâce à ' une croissance interne très dynamique sur des marchés sous-jacents porteurs '.



Le Groupe Accor enregistre un chiffre d'affaires de 701 millions d'euros pour le premier trimestre 2022, en croissance de 85% à périmètre et change constants (pcc) par rapport au premier trimestre 2021. Au cours du premier trimestre 2022, le RevPAR du Groupe a plus que doublé (+108% en données publiées) par rapport au premier trimestre 2021 mais affiche encore une baisse de -25% par rapport au premier trimestre 2019.