CAC40 : nouveau rebond après les indices PMI

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en hausse mardi pour la première séance du mois de décembre, dans un marché rassuré par un indicateur sur l'activité manufacturière en Chine et qui continue de se projeter dans l'après-crise sanitaire. L'indice CAC 40 s'adjuge 0,8% à 5565 points. Le marché parisien avait été victime d'un trou d'air inhabituel à la clôture hier soir, ce qui l'avait conduit à doubler ses pertes dans les tous derniers échanges. Malgré son repli de 1,4% lundi, le CAC conserve un gain de 22% sur le mois écoulé, ce qui en fait le mois de novembre le plus haussier de l'histoire. Le sentiment est plus favorable ce matin, alors que l'indice PMI Caixin sur l'activité manufacturière en Chine est ressorti à 54,9 en novembre contre 53,6 en octobre, témoignant de la plus forte expansion du secteur depuis 2010. 'Le pays ne connaît pas de résurgence de l'épidémie. La demande domestique se redresse. Les signaux sont apparemment au vert pour la Chine', rappelle-t-on chez Oddo BHF. L'indice PMI américain, calculé par l'Institute of Supply Management (ISM), sera dévoilé, lui, dans le courant de l'après-midi. 'Une légère baisse est attendue mais cela signalerait encore que la reprise du secteur industriel se poursuit à un bon rythme', indiquent les équipes d'Oddo. La séance est aussi rythmée par la publication des indices PMI manufacturiers définitifs en Europe. L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 53,8 en novembre (révisé d'une estimation flash à 53,6) contre 54,8 en octobre, traduisant donc un ralentissement modeste de la forte croissance du secteur. Chutant de 51,3 en octobre à 49,6 en novembre, l'indice des acheteurs PMI IHS Markit signale, en novembre, la première contraction du secteur manufacturier français depuis trois mois, reflétant l'entrée dans une nouvelle période de confinement. 'S'il est vrai que les restrictions sont destinées à rester en place jusqu'au début du printemps, ce qui pèsera sur l'activité au quatrième trimestre et au premier trimestre 2021, l'arrivée des vaccins au cours des trimestres qui viennent ouvre la voie à une solide reprise à partir du deuxième trimestre 2021 et réduit les risques associés à l'économie mondiale', estiment les stratèges de Danske Bank. 'Un nouveau cycle économique a débuté, source d'optimisme à la fois pour l'économie et pour les performances des actifs', renchérissent de leur côté les analystes de JPMorgan Asset Management. 'Notre opinion étant positive, nous maintenons une surpondération sur les actions et le crédit dans nos portefeuilles', explique le gestionnaire d'actifs. De manière générale, le sentiment reste donc favorable sur le marché parisien et les premiers objectifs haussiers sur les résistances majeures à 5650 et 5690 points commencent à prendre forme, font valoir certains chartistes. A Paris, AXA a indiqué viser une croissance du résultat opérationnel par action de 3% à 7% par an en moyenne entre 2020 (en base normalisée) et 2023, ainsi qu'une rentabilité opérationnelle des capitaux propres entre 13% et 15% de 2021 à 2023. Worldline indique avoir procédé avec succès au placement d'une émission additionnelle d'OCEANEs auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant nominal de 200 millions d'euros, assimilables à celles émises en juillet 2019, venant à échéance le 30 juillet 2026. A l'occasion de son Capital Markets Day sous format virtuel, Ipsen indique viser pour la période 2020-2024 un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires entre +2 et +5%, en incluant l'approbation potentielle d'indications supplémentaires.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.15%