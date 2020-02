Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : nouveau plongeon attendu à l'ouverture Cercle Finance • 28/02/2020 à 08:27









(CercleFinance.com) - Les futures sur le CAC40 augurent d'une nouvelle chute de plus de 3% à l'ouverture, au lendemain d'un plongeon de 3,3% de l'indice phare parisien à un peu mois de 5496 points, le coronavirus faisant toujours souffler un vent de panique. 'Les actions américaines ont plongé en zone de correction et les rendements des obligations d'Etat ont chuté à des plus bas historiques après que le CDC a fait part du premier cas américain de coronavirus d'origine inconnue', rappelle Wells Fargo. Peu avant l'ouverture à Paris, paraitront pour la France les détails du PIB du dernier trimestre 2019, une estimation provisoire de l'inflation pour février, ainsi que les dépenses des ménages et les prix à la production industrielle pour janvier. Dans le courant de l'après-midi, les investisseurs prendront connaissance des revenus et dépenses des ménages américains pour le mois de janvier, ainsi que d'une estimation préliminaire de l'inflation allemande au titre du mois qui s'achève. Dans l'actualité des valeurs, Veolia publie au titre de l'année écoulée un résultat net part du groupe en croissance de 41,8% à 625 millions d'euros, ainsi qu'un EBITDA de 4.022 millions, en progressions de 4,7% en courant et de 4,5% à change constant. Saint-Gobain a dévoilé jeudi soir un résultat net part du groupe multiplié par 3,5 à 1,4 milliard d'euros pour 2019, avec une marge d'exploitation en progression de 30 points de base à 8% pour un chiffre d'affaires de 42,6 milliards d'euros. Les opérateurs devraient aussi réagir ce matin aux résultats dévoilés par le groupe de médias et d'édition Lagardère, le groupe de prise en charge de la dépendance Korian et le spécialiste des systèmes de confinement à membranes GTT.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -3.33%