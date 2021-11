CAC40 : nouveau déluge de records absolus (Paris et W-Street)

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,4%) aligne un nouveau record absolu, le 4ème d'affilée pour le CAC40 'Px1' qui se hisse vers 7.070 points, le CAC40 'GR' inscrivant son 6ème record consécutif à plus de 20.080Pts.

L'Euro-Stoxx50 (à peine +0,05%) bataille pour rester à l'équilibre et inscrire un nouveau zénith de clôture (il lui faudrait gagner 0,3% de plus pour améliorer sa meilleure marque).

Wall Street rouvre également en légère hausse avec un S&P500 (+0,3%) qui tente d'inscrire son 8ème record consécutif et aligne une 17ème séance de hausse sur une série de 19 (après un carton plein de records absolus à New York vendredi) sur fond d'un rapport américain sur l'emploi meilleur que prévu et de l'annonce par Pfizer d'un nouveau traitement anti-Covid par voie orale 'efficace à 89%'.

Le Nasdaq (+0,3% à 16.015) aligne sa 11ème séance de hausse d'affilée dans le sillage des semi-conducteurs (+1,5% en moyenne).

Le Dow Jones qui grimpe de +0,6% vers 36.560 inscrit haut la main un nouveau record absolu dans le sillage de Caterpillar (+4%) et AMEX (+2,5%).

Wall Street entame sa 5ème semaine de hausse consécutive et vient déjà de valider sa plus longue séquence haussière sans aucune consolidation intermédiaire de plus de 0,5% depuis février 2019 (grand revirement de la FED qui réenclenchait un cycle de baisse de taux après une fin d'année 2018 plombée par un 'tapering').

'Le marché du travail américain a de nouveau été sensiblement plus dynamique en octobre. Globalement, il se dirige vers le plein emploi, qui pourrait être atteint dans le courant de l'année prochaine', réagissait Commerzbank à cette publication.

'Même si la Fed a promis d'être patiente avec les hausses de taux d'intérêt, la pression sur la banque centrale pour amorcer une remontée de ses taux devrait augmenter en 2022', ajoutait cependant la banque allemande.

James Bullard et Richard Clarida reconnaissent ce lundi que l'inflation reste plus soutenue et durable que prévu, ce qui peut justifier de remonter les taux avant fin 2022 et d'achever le 'tapering' avant juillet prochain.

Aucune donnée n'est attendue ce lundi, mais les jours suivants verront publiés notamment l'indice ZEW en Allemagne, la croissance du PIB au Royaume Uni, la production industrielle de la zone euro et les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis ce mercredi.

Le marché obligataire digère sa forte hausse des 3, 4 et 5 novembre et les T-Bonds affichent +1 point de base à 1,462%, nos OAT +1,2Pts à 0,075%.

Sur le front des résultats d'entreprises, doivent paraitre cette semaine, entre autres, ceux de Bayer, Alstom, Ahold Delhaize, Adidas, Crédit Agricole, Siemens, ArcelorMittal, AstraZeneca, Richemont et Deutsche Telekom.

En attendant, Bouygues (-3,5%) et Engie annoncent avoir conclu une promesse d'achat aux termes de laquelle Bouygues s'engage à acquérir la totalité d'Equans, dans une offre ferme et engageante valorisant 100% d'Equans à 7,1 milliards d'euros en valeur d'entreprise.

Eramet (+3%) indique engager la construction de son usine de production de lithium en Argentine au travers de la signature d'un accord avec le groupe sidérurgique chinois Tsingshan, premier producteur mondial d'aciers inoxydables.

Rémy Cointreau annonce avoir contracté un prêt d'un montant de 80 millions d'euros auprès du Crédit Agricole - Ile-de-France, prêt portant un taux d'intérêt fixe de 0,60% et offrant une maturité de sept ans.

Citelum, filiale du Groupe EDF, et Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, ont remporté un contrat pour l'éclairage public, la signalisation lumineuse et les illuminations de la Ville de Paris pour une durée de 10 ans. Le montant du marché est de 704 millions d'euros, réparti à 50/50.