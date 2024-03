Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: niveau historique, s'attaque à la résistance des 8250 information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 10:57









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris s'arroge 0,5% ce matin, autour des 8250 points, un nouveau sommet historique qui, selon les analystes, constituait le prochain seuil de résistance.



Legrand s'arroge signe la plus forte progression de l'indice (+2%), devant Pernod Ricard et Eurofins Scientific (+1,8% chacun).



Avant le long week-end pascal, - les marchés ferment boutique ce soir pour ne rouvrir que lundi pour Wall Street et mardi pour les places européennes - les investisseurs se montreront attentifs aujourd'hui à la dernière estimation de la croissance du PIB américain au 4ème trimestre, qui devrait logiquement être confirmée à 3,2%.



Les investisseurs surveilleront également, aux Etats-Unis, les chiffres des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.



Demain, alors que les marchés seront fermés, l'indice PCE des Etats-Unis pourrait aussi apaiser ou renforcer les inquiétudes sur le réveil de l'inflation.



Si la Bourse de New York rouvrira dès lundi, les portes des marchés boursiers européens resteront, elles, closes jusqu'à mardi matin.



Dans ce climat d'attentisme avant le week-end pascal et à la veille d'une statistique américaine majeure, l'euro recule légèrement face au billet vert, à 1,07$/E (-0,3%).



Dans l'actualité des sociétés, Trigano affiche un chiffre d'affaires au titre de son premier semestre 2023-24 en croissance de 18,4% à près de 1,91 milliard d'euros, les ventes du deuxième trimestre comptable (+17,8%) confirmant la tendance observée depuis le début de l'exercice.



Dans le prolongement de son annonce de la veille, Renault Group indique avoir vendu à Nissan 99.132.100 actions Nissan, représentant environ 2,5% du capital du Japonais, vente entraînant un flux de trésorerie positif de 358 millions d'euros.



Viel & Cie publie au titre de 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) en augmentation de 33,4% à 98,1 millions d'euros et un résultat d'exploitation (y compris sociétés associées) en progression de 25,8% à 172,1 millions.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.47%