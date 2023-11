Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: négatif mais SBF-120 à +0,4%, W-Street repart positif information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 17:09









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,3%, le CAC40 oscille depuis plusieurs heures autour des 7.230/7.240 points (dans des volumes inférieurs à 1,1MnsE), notamment pénalisée par le recul du luxe avec notamment -2,5% pour Kering, Hermès et Pernod-Ricard, -2,3% pour LVMH... mais Air Liquide (+0,8%) et Safran (+1,1%) battent de nouveaux records absolus.

Le SBF-120 -de façon exceptionnelle- reste positif de +0,4% à 5.535, l'Euro-Stoxx50 recule de -0,3%, à cause également du poids du recul du luxe.



Wall Street a inversé la vapeur et tente d'effacer se petites pertes de la veille (-0,2%) : le 'rallye' d'automne est toujours 'vivant' et après 4 semaines consécutives de hausse, une 5ème pourrait se matérialiser alors que les taux continuent de détendre.



Les 3 principaux indices new-yorkais gagnent sésormais entre +0,1% (Nasdaq) et +0,3% (Dow Jones) alors que le S&P 500 (+0,2%) s'est adjugé pas loin de 11% depuis le 27 octobre, +8% sur novembre (meilleure performance depuis 43 ans), un bond qui s'est accompagné d'un écrasement de la volatilité.



L'indice VIX - souvent surnommé le 'baromètre de la peur' - se détend de -0,5% pour évoluer désormais autour de 12,6 points, au contact de ses plus bas niveaux de l'année et même depuis le 15 janvier 2020.



Les bons du Trésor réalisent une excellente entame de semaine avec une nette détente des rendements de part et d'autre de l'Atlantique, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui baisse de -3,5Pts à 4,357% (stable ce mardi), à un creux de plus de 2 mois.

Les OAT et les Bunds se détendent encore de -6Pts de base à 3,055% et 3,493% respectivement.



La publication, jeudi, de chiffres de l'inflation en Europe et aux Etats-Unis ne manquera pas d'alimenter le débat qui anime les marchés financiers depuis des mois.

Côté chiffres US, le prix des maisons individuelles ont continué d'augmenter en septembre aux Etats-Unis, quoiqu'à un rythme moins soutenu que prévu, montre l'indice S&P/Case-Shiller publié mardi.



Cet indice, qui mesure les variations de prix dans les 20 principales agglomérations urbaines du pays, a augmenté de 0,3% d'un mois sur l'autre, ce qui est inférieur au taux de 0,7% qui était attendu par les économistes.



Le baromètre très suivi de la 'confiance' du Conference Board a rebondi de +3Pts au mois de novembre (après 3 mois de repli) à la faveur d'une petite éclaircie au niveau des anticipations des ménages.



Selon l'enquête mensuelle de l'organisation patronale Conference Board, l'indice de confiance a atteint 102 ce mois-ci, contre 99,1 (révisé de 102,6) en octobre.



Le sous-indice des anticipations s'est amélioré pour atteindre 77,8 contre 72,7 le mois passé, tandis que celui de la situation actuelle s'est tassé à 138,2 après 138,6



Le sous-indice des anticipations ressort pour le 3ème mois consécutif en-dessous du seuil des 80 points, un niveau généralement annonciateur de la survenue d'une récession à un horizon d'un an, prévient le ConfBoard.



Selon l'association, deux consommateurs sur trois considèrent aujourd'hui qu'une récession est 'très probable' ou 'quelque peu probable' au cours des 12 mois à venir.



Ce matin, les opérateurs ont pu prendre connaissance d'une amélioration de la confiance des ménages en France en novembre: à 87, son indicateur synthétique -calculé par l'Insee- augmente de trois points, mais reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période.

A 48H d'une réunion de l'Opep+ qui pourrait faire apparaître quelques dissensions au sein du cartel, selon les spécialistes, le Brent de Mer du Nord gagne 1%, vers 80,8$ le baril, tout comme le brut léger américain (WTI) qui gagne aussi 1%, vers 75,7$.



Dans une note diffusée hier, les stratèges de BofA ont déclaré s'attend à ce que les cours pétroliers remontent l'an prochain en raison du mouvement de restockage qui touche les marchés des matières premières.



La banque d'affaires américaine estime que le Brent devrait atteindre un niveau moyen de 90 dollars en 2024, tandis que le WTI est attendu autour de 86 dollars sur l'année à venir.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Ubisoft Entertainment (-9%) indique avoir réalisé avec succès son placement d'OCEANEs (obligations convertibles)à échéance 2031 par voie d'offre au public destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 494,5 millions d'euros.



Atos (-6,5%) a confirmé mardi avoir entamé des négociations avancées en vue de modifier et de simplifier certains termes du projet de cession de sa filiale Tech Foundations à Daniel Kretinsky.



Nacon publie un résultat net en chute de 61,6% à 3,2 millions d'euros au titre de son premier semestre 2023-24, mais avec un EBITDA en progression de 20,1% à 29,3 millions, soit 43,2% du chiffre d'affaires contre 31,4% un an auparavant.



Spie annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de ROBUR Industry Service Group, société basée à Munich, lui permettant d'établir une position stratégique sur le marché allemand des services à l'industrie sur lequel Spie était jusqu'alors peu présent.





