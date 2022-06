CAC40: ne se redresse pas malgré taux OAT en forte baisse information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 17:02

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris limite son repli à un peu moins de 1% (-0,9%) et le CAC40 oscille depuis 14H30 entre 6.030 et 6.040Pts, dans des volumes toujours aussi anémiques (1,5MdsE).

Il s'en tire mieux que le DAX40 qui chute de -1,6% ou l'E-Stoxx50 qui lâche toujours plus de 1,1% (à cause de la bourse de Francfort).



Les indices se sont alourdis après la publication de la 2ème -et dernière- révision du PIB US : la déception n'est pas aussi vive que face aux chiffres de la confiance des consommateurs mardi à 16H mais il est certain que ça n'apportera pas de soulagement à Wall Street.



Les indices US restent d'ailleurs sans tendance après 90 minutes de cotations avec le Dow Jones à +0,3% et le Nasdaq à -0,4% (11.150) et le S&P500 inchangé à 3.821



Les chiffres publiés à 14H30 ressortent un peu plus mauvais qu'attendu : PIB en recul de -1,6% (contre -1,5%), et l'indice des prix 'PCE' (panier de la ménagère), peut-être la donnée la plus cruciale- se dégrade à 7,1% contre 7% initialement



L'autre 'chiffre du jour', c'était la première estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois de juin qui ressort à 8,2% contre 8,7% en mai.

Ce fut une bonne surprise mais elle est occultée par le 'PCE' américain.

Sur le front obligataire, les bons chiffres allemands sont salués par une détente de -10,5Pts de l'OAT vers 2,065% et de -12Pts sur le Bund à 1,5190%.



Outre-Atlantique, les T-Bonds US effacent -3,5Pts vers 3,1720% malgré un 'WTI' qui grimpe de +1,5% vers 113,5$ sur le NYMEX, le 'Brent' prend +1,6% à 119,8$.



Les investisseurs devraient par ailleurs se montrer prudents avant une intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, à l'occasion du forum organisé par la BCE à Sintra (Portugal).

Loretta Mester, membre votant de la FED a déclaré ce mercredi qu'elle se prononçait en faveur d'une hausse de +75Pts 'si l'inflation persiste' (et ce sera le cas, sauf miracle en juin... personne n'y croit avec un baril remonté vers 120$ à Londres et 114$ sur le NYMEX).



Dans une note publiée dans la matinée, les stratèges évoquent 'une accumulation de mauvaises nouvelles qui refroidit l'appétit pour le risque'.



Dans l'actualité des sociétés, les foncières connaissent une séance difficile avec -7% sur Icade, -6,2% sur Covivio, -5,5% sur Klépierre.



Atos (-2,5%) a remporté un contrat de 1,2 million d'euros auprès de l'Agence d'information et de communication de l'OTAN, afin d'installer et de configurer des systèmes de cybersécurité essentiels aux activités de l'organisation, sur 22 sites.



Eurazeo annonce la cession de sa participation résiduelle de 51% dans Trader Interactive, société de places de marché et fournisseur de services aux concessionnaires pour les véhicules de loisirs et les équipements professionnels aux Etats-Unis.



Ipsen fait savoir que la FDA américaine a accordé une revue prioritaire à la demande d'approbation du médicament expérimental palovarotène pour le traitement des patients atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), une maladie génétique ultra-rare.



Enfin, TF1 indique avoir signé un accord en vue de la cession des activités Publishers de Unify au groupe Reworld Media, opération qui porterait l'audience de Reworld Media à plus de 36 millions de visiteurs uniques mensuels selon Médiamétrie.