CAC40 : ne préserve pas les 5.050, faiblit de nouveau à 17H35

(CercleFinance.com) - Le CAC40 (-1,32% à 5.037) ne parvient pas cette fois à préserver les 5.505 en clôture alors que ce seuil avait été bien défendu en intraday comme en clôture depuis le 15 juillet. Au lieu de voir les acheteurs se mobiliser sur le finish, les vendeurs ont gardé la main, pour une seconde clôture consécutive au plus bas du jour, ce qui ne s'était plus produit depuis les 8 et 9 juillet ou le 26 juin dernier. Cette lourdeur peut surprendre alors que les scores semblent figés -mais positifs- à Wall street depuis la réouverture (indices US affichant des gains de +0,2% sur le Nasdaq à +0,3% sur le S&P500). Peu de chiffres à se mettre sous la dent: les stocks commerciaux de pétrole des États-Unis ont augmenté d'environ +4,9 millions de barils, selon des données publiées par l'EIA (Energy Information Administration) prenant à contrepied le consensus qui tablait sur une baisse de l'ordre de -2,1 millions de barils... mais sans conséquence pour le prix du baril, quasi stable à 44$ à Londres, en léger repli de -0,4% à 41,75$ sur le NYMEX. Le CAC40 est entrainé à la baisse par le secteur automobile, le SBF120 voit Faurecia lâcher -3% et Valéo -5%. L'Euro-Stoxx50 se replie de -1% vers 3.370 alors que la situation continue de se tendre entre Washington et Pékin (fermeture vexatoire du consulat chinois à Houston). Le 'fait du jour' c'est probablement le brusque surgissement de l'Euro (+0,6%) face au Dollar avec 24H de retard (par rapport à l'accord sur le plan de soutien européen) vers 1,1590. Les métaux précieux brillent également avec l'argent à +7% vers 23$ et l'or bat un nouveau record annuel à 1.870$ (+1,4%). Aucune donnée majeure n'est prévue ce jour en Europe ou aux États-Unis, même si les opérateurs prendront connaissance d'une nouvelle salve de comptes trimestriels, notamment ceux de Tesla et Microsoft ce soir. Dans l'actualité des valeurs, Valéo (-5%) a chuté jusqu'à -8% suite à la publication d'une perte de -1,21MdsE et d'une chute de -28% de son chiffre d'affaires. Accor (-4,4%) reperd tous ses gains de la veille et reste vulnérable Le C.A consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 934,3 millions d'euros au 1er semestre 2020, en retrait de -25,3% par rapport au 1er semestre 2019. Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a enregistré une baisse de -30,6% au 1er semestre 2020. Le trafic des véhicules légers décroît de -34% sur le semestre, alors que le trafic des poids lourds recule de -14,1%. Vente-unique.com affiche un chiffre d'affaires de son troisième trimestre, qui couvre à la fois les périodes de confinement lié à la pandémie et de déconfinement, de 31,9 millions d'euros, en croissance de 45% en comparaison annuelle. L'analyste Berenberg annonce ce mercredi revoir à la baisse son objectif de cours et sa recommandation sur le titre du groupe Axa. D'achat, le broker passe à 'Conserver', et de 22,60 euros, sa cible tombe à 21,80 euros.

