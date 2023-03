Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : ne lâche rien, les marchés presque à l'arrêt complet information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 16:06









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes n'auront pas reculé plus d'une demi-journée: voici le CAC40 pratiquement revenu à l'équilibre (à 7.325, dans des volumes inexistants) alors que Wall Street a rouvert en hausse de +0,4% (Dow Jones) à +0,5% (S&P500) puis +0,6% (Nasdaq).

Les indices boursiers semblent parvenir à digérer les propos intransigeants tenus ces deux derniers jours par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

Pour les analystes de Capital Economics, les commentaires de Powell ont constitué une véritable 'bombe' pour ce qui concerne les anticipations des marchés en termes de taux d'intérêt.

Vu la stagnation du CAC40 et de l'E-Stoxx50 (+0,1% à 4.292), cela ressemble plutôt à un pétard mouillé qu'à une 'bombe'.

Mais surtout, on a le sentiment que les initiatives sont absolument figées à 24H du 'NFP'.



Sur le front des statistiques, la séance s'annonce calme : les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont augmenté de 21 000 lors de la semaine du 27 février, s'établissant à 211 000 contre 190 000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.

Mais attention, ce chiffre est artificiellement gonflé par des inscriptions temporaires d'enseignants durant une période de congé scolaire.



Par ailleurs, la moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître une hausse modérée de 4000 d'une semaine à l'autre pour s'établir à 197 000.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 69 000 pour atteindre 1 718 000 lors de la semaine du 20 février, soit la dernière semaine disponible pour cette statistique.



En revanche, demain paraîtront les chiffres mensuels des créations d'emploi aux Etats-Unis, une donnée à laquelle la Réserve fédérale est particulièrement attentive.

Un grand calme règle sur les marchés obligataires où les rendement semblent figés depuis mercredi soir.

Les T-Bonds se détendent marginalement de -2,5Pts à 3,9500%.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Hugo Boss annonce des résultats ' records ' pour 2022 et un chiffre d'affaires du Groupe ajusté des effets de change à 3,7 milliards d'euros, en augmentation de 27 %. Malgré des investissements importants dans l'entreprise, l'EBIT augmente de 47 % pour atteindre 335 millions d'euros sous l'effet d'une forte dynamique de la ligne de tête.



AstraZeneca a annoncé jeudi que l'une de ses immunothérapies-vedettes, Imfinzi, était parvenue à améliorer la survie de patients atteints d'une forme de cancer du poumon dont la tumeur est opérable.



Enfin, Credit Suisse a annoncé jeudi avoir reporté la publication de son rapport annuel 2022, expliquant avoir besoin de plus de temps pour évaluer l'impact de certaines remarques qui lui ont été formulées par la SEC américaine.







