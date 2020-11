CAC40 : ne cède que 0,5% alors que W-Street décroche de -1,3%

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'affaiblit légèrement (-0,5% à 5.570) alors que les indices US perdent pied peu après l'ouverture: ce n'est pas fin de mois calme et aux sommets que beaucoup prédisaient (9 lundi sur 10 sont haussiers depuis mi-mai): le Dow Jones double en effet ses pertes initiales à -1,47%, le S&P500 lâche -1,1% et le Nasdaq qui avait démarré en hausse bascule dans le rouge (-1,3%, soit -160Pts en ligne droite).

Il fallait s'attendre à une consolidation après quatre semaines consécutives de hausse favorisées par des annonces successives de développement de vaccins contre le Covid-19 et des gains historiques... mais cela aurait pu attendre 24 ou 48H de plus, vue l'inertie haussière acquise depuis le 30 octobre.

En s'adjugeant 2% sur la semaine dernière, le CAC40 avait porté ses gains depuis le 30 octobre à +24%, ce qui en fait le mois de novembre le plus haussier de l'histoire du marché parisien.

'Concernant les marchés boursiers, les niveaux de valorisation sont dans l'ensemble élevés, en absolu', rappellent les équipes de Groupama Asset Management dans une récente note de recherche.

'Mais en comparaison aux autres classes d'actifs et aux taux sans risque, la classe d'actifs demeure attrayante', souligne le gestionnaire d'actifs.

Compte tenu de l'orientation positive des marchés boursiers à moyen terme, le traditionnel 'rally de fin d'année' apparaît particulièrement bien engagé, d'autant que l'évolution de l'épidémie en Europe se fait plus rassurante depuis quelques jours.

'Le mouvement d'élastique conjoncturel et de rattrapage de la consommation des ménages à l'issue des mesures de confinement, devraient soutenir la progression des marchés boursiers', estime Gaëlle Malléjac, la directrice des investissements - gestions actives - chez Groupama AM.

La gérante explique que le potentiel de rebond des actions semble plus important en Europe qu'Outre-Atlantique dans la mesure ou les valeurs industrielles et cycliques, plutôt caractéristiques du Vieux Continent, seront plus sensibles au rattrapage que les valeurs étiquetées 'digitales' des Etats-Unis.

Côté macroéconomie, l'attention se portera, au cours des jours qui viennent, sur l'ISM manufacturier américain, prévu demain, sur les derniers indicateurs allemands, attendus en milieu de semaine, et surtout sur le toujours très suivi rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, qui paraîtra vendredi.

En attendant, la FED annonce la prolongation jusqu'au 31 mars 2021 de plusieurs de ses facilités de prêt qui devaient expirer le 31 décembre, et cette initiative est approuvée par Stevnn Mnuchin.

A noter que l'or s'enfonce nettement sous les 1.800$ (à 1.780) alors que le bitcoin bat un record absolu à 19.500$.

A Paris, Engie a annoncé l'émission d'un emprunt obligataire hybride de 850 millions d'euros sous format d'obligation verte. Les titres portent un coupon annuel de 1,5%, soit le niveau le plus bas jamais atteint par une entreprise pour une maturité de 8 ans.

AXA annonce avoir conclu un accord afin de céder à Gulf Insurance Group, ses activités d'assurance dans la région du Golfe, incluant sa participation dans AXA Golfe, AXA Cooperative Insurance Company et AXA Green Crescent Insurance Company.

Nexans annonce que 'tous les échanges avec Cenergy Holdings SA ont à présent pris fin', faisant référence à des discussions préliminaires dévoilées le 12 novembre dernier. Le fabricant de câbles précisait alors 'être régulièrement en discussion avec de potentielles cibles, dont Cenergy Holdings.

Accor a lancé aujourd'hui une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE). Cette émission porte sur un montant nominal d'environ 500 millions d'euros.