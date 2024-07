Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: mouvements limités avant plusieurs statistiques information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille près de 0,2% ce matin, autour des 7460 points, avec le soutien de Renault (+2,2%), Teleperformance (+1,5%) et Safran (+1,4%) notamment.



Les marchés sont dans l'attente de la publication de plusieurs indicateurs majeurs, principalement en zone euro.



'Il faut dire que les investisseurs vont être confrontés à quelques journées cruciales, entre une série de résultats de premier plan, des statistiques économiques et de décisions des banques centrales qui vont s'avérer déterminantes pour le marché', souligne Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank.



La journée de mardi s'annonce riche en indicateurs qui permettront aux investisseurs d'en savoir plus sur l'évolution de l'économie en zone euro, grand sujet de préoccupation du moment.



La première estimation de la croissance du PIB en zone euro au deuxième trimestre trimestre paraîtra à 11h00 et le consensus attend un ralentissement de la hausse de l'activité, à +0,2% contre +0,3% sur les trois premiers mois de l'année.



En France, l'Insee a annoncé ce matin que le PIB en volume avait crû de 0,3% au deuxième trimestre, après une hausse similaire au trimestre précédent, selon une toute première estimation.



Autre rendez-vous important, la parution des premiers chiffres de l'inflation allemande pour le mois de juillet pourrait également influer sur la tendance à 14h00.



La cote n'en reste pas moins animée par de nombreuses publications de résultats que ce soit à Paris, en Europe ou à Wall Street.



Les comptes de bp, Merck, Pfizer et Procter & Gamble figurent notamment à l'agenda du jour, avant ceux de Microsoft qui paraîtront ce soir après la clôture des marchés américains.



En parallèle, le comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale se réunit à partir d'aujourd'hui, sachant qu'il est pratiquement acquis qu'il ne modifiera pas les taux d'intérêt.





Sur le marché des devises, le dollar poursuit sa remontée face à l'euro, qui revient vers à 1,0825$/E, dans l'attente des annonces de la Fed.



Le baril du Brent est stable, autour des 78,9$.



'Il n'est pas improbable qu'une mauvaise nouvelle sur le terrain en Israël et au Liban conduise à une envolée abrupte des prix', prévient toutefois Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. 'C'est certainement le principal point d'attention à avoir dans les jours à venir', avertit l'analyste.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Scor publie une perte nette de 308 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2024 (-283 millions en ajusté, c'est-à-dire hors impact de la variation de la juste valeur de l'option sur les actions propres de Scor), impacté par la revue 2024 des hypothèses L&H.



TotalEnergies indique avoir signé un accord avec Scatec pour acquérir sa filiale SN Power qui détient des participations dans des projets renouvelables d'hydroélectricité en Afrique, dans le cadre d'une joint-venture avec Norfund and British International Investment (BII).



Stellantis a annoncé mardi qu'il était arrivé en tête du marché des véhicules utilitaires au premier semestre en Europe et en Amérique du Sud, mais aussi dans la région Moyen-Orient et Afrique.





