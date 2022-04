CAC40: mouvement haussier, les valeurs bancaires en soutien information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 10:40

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,7% ce matin, autour des 6.580 points, profitant notamment de l'envolée de Danone (le titre acquiert presque 8% après l'annonce de ses résultats) et du dynamisme des valeurs bancaires: Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas gagnent entre 2,7 et 3%.



Le vert est donc de mise ce matin, au lendemain d'une journée marquée par la forme de Wall Street avec un Dow Jones à +1,4%, un S&P500 à +1,6% et un Nasdaq à +2,1%.



La clôture positive des marchés d'actions américaine montre que l'appétit pour le risque peut à tout moment pointer le bout de son nez, même si la séance a été marquée par un nouvel envol des taux longs.



Aux Etats-Unis, les T-Bonds ont battu de nouveaux records annuels avec 2,93% pour le papier à dix ans suite à des déclarations 'faucon' de James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis.



Le haut-dignitaire, devenu l'un des porte-parole de la Réserve fédérale, a en effet préconisé un taux directeur à 3,50% d'ici à la fin 2022, ce qui suppose des hausses de taux de 50 points à l'issue des six prochaines réunions de la Fed.



En France, les OAT ont franchi hier le seuil des 1,40%, du jamais vu depuis 2017, avant de se tasser un peu vers 1,38%.



Les investisseurs seront attentifs ce mercredi à la publication des ventes de logements anciens aux Etats-Unis, avant l'annonce des traditionnels stocks de pétrole en fin d'après-midi.



Toujours sur le plan macroéconomique, mais cette fois en Europe, les intervenants attendent les derniers chiffres de la production industrielle et de la balance commerciale pour la zone euro.



La journée sera également rythmée par de nouvelles publications de résultats, à commencer par les performances du géant américain des produits de grande consommation Procter & Gamble, attendues à la mi-journée.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Danone revendique un bon début d'année, avec un chiffre d'affaires net de 6,24 milliards d'euros au premier trimestre, en progression de +7,1% en données comparables porté par un effet prix de +4,9% et un effet volume/mix de +2,2% (+10,2% en données publiées).



L'Oréal a publié hier soir un chiffre d'affaires du Groupe au 31 mars 2022 de 9,06 milliards d'euros en données publiées, en croissance de +19,0 %. À données comparables (c'est-à-dire à structure et taux de change identiques) la croissance du chiffre d'affaires ressort à + 13,5 %. Le groupe indique rester optimiste quant aux perspectives du marché de la beauté, et confiant dans sa capacité à 'surperformer' le marché.



Enfin, Manutan affiche au titre de son premier semestre 2021-22 (clos fin mars), un chiffre d'affaires en croissance +9,6% à change et jours constants, sans effet périmètre, pour atteindre un record à 439,7 millions d'euros.



Pour la suite de l'exercice, le groupe va continuer à mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan d'investissements à moyen terme. Il indique rester'actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe'.