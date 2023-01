Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: marque une pause, série de statistiques attendue information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 10:46









(CercleFinance.com) - Après 11 journées de hausse sur les 13 premières séances de l'année, la Bourse de Paris marque une pause ce matin et cède environ 0,6%, autour des 7040 points, au lendemain d'une journée qui aura vu les indices américains terminer en rouge avec -1,8% sur le Dow Jones, -1,2% sur le Nasdaq et -1,6% sur le S&P500.



Certains stratèges estiment que les marchés sont allés trop vite en ce début d'année, alors que les derniers indicateurs sont venus renforcer le scénario privilégié d'un atterrissage en douceur de l'économie.



'Les marchés essaient évidemment d'anticiper une reprise avant que le ralentissement ne soit arrivé', rappelle Marcus Poppe, gestionnaire du portefeuille d'actions mondiales chez DWS.



Le professionnel estime en particulier que la valorisation des actions américaines demeure trop élevée, mais que l'avenir semble un peu plus radieux en Europe, ce qui le conduit à surpondérer les actions européennes.



'A ce stade, si une consolidation venait à se mettre en place sur ce niveau de valorisation 7085 ou 7140 points, nous estimons que l'impact resterait limité sur la tendance actuelle', renchérit-on chez Kiplink Finance.



'Un retour de 50 à 100 points serait rapidement absorbé pour permettre à l'indice CAC 40 de reprendre son parcours haussier', prévient la société de gestion.



Les investisseurs vont prendre connaissance ce jeudi d'une nouvelle série de statistiques économiques, dont les derniers chiffres du secteur immobilier aux Etats-Unis.



Avec un accès au financement qui a tendance à s'assécher, les indicateurs du secteur de la construction résidentielle, qui ont viré au rouge depuis de longs mois, devraient rester sur une tendance baissière.



Côté résultats, le géant américain des produits de grande consommation Procter & Gamble publiera ses comptes à la mi-journée, avant d'être imité dans la soirée par le spécialiste de la vidéo à la demande Netflix.



La saison des résultats s'animera surtout la semaine prochaine avec les publications de Boeing, Intel LVMH, Microsoft ou encore Tesla.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Dassault Systèmes a annoncé jeudi qu'il allait s'associer à IBM en vue d'accélérer la transformation durable des acteurs de l'industrie grâce à l'adoption de 'jumeaux virtuels'.



Arkema annonce avoir signé un accord à long terme avec Engie, à compter du 1er janvier 2023, pour la fourniture de 300 GWh/an de biométhane renouvelable en France, soit l'un des plus importants contrats privés de biométhane en Europe à ce jour.



Nexans a annoncé jeudi qu'il allait redoubler d'efforts pour lutter contre la contrefaçon de ses câbles en s'associant avec l'autrichien Authentic Vision. Aux termes du partenariat, le groupe français va adopter les étiquettes holographiques brevetées 'Meta-Anchor'.



Enfin, Edenred fait part de son entrée au capital de Betterway, une fintech française fondée en 2019 et pionnière dans l'offre de pass mobilités en entreprise, dont le groupe est déjà partenaire commercial depuis septembre 2022.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.26%