CAC40: marque une pause après un début de semaine tonitruant information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 17:43

(CercleFinance.com) - Après trois séances consécutives de hausse (+1.6% / +1.9% / +0.4%), la bourse de Paris marque une pause ce jeudi et cède 0.51%, à 6244 points, notamment pénalisée par le recul de STMicro (-7%) ou encore de Schneider Electric (-3.4%).



Le CAC40 a d'abord glissé jusqu'à perdre -1,2% avec un bref test des 6.200 points, mais une reprise en 'V' s'est amorcée avec le communiqué -plutôt 'colombe'- de la BCE qui confirme les attentes du marché.



L'Euro-Stoxx50 se hisse en territoire positif (+0,2%) dans le sillage du Dow Jones qui grimpe de +1,1%. Le S&P500 évolue à l'équilibre tandis que le Nasdaq recule de -0,8%, plombé par Meta (ex-Facebook) qui plonge de -23%.



La conférence de presse de Christine Lagarde a suscité des réactions très positives également sur les marchés obligataires avec une détente de -10Pts de base en quelques minutes, nos OAT se détendent de -14Pts vers 2,513%, les Bunds de -12Pts vers 1,996% et les BTP italiens de -26Pts vers 4,07% : le 'Spread' avec le Bund se contracte de -14Pts vers +208Pts contre 240Pts il y a 10 jours... et la BCE n'a rien eu à faire, le marché s'est rassuré tout seul avec une Giorgia Meloni qui se coule dans les pas de Mario Draghi et qui multiplie les déclarations pro-UE et pro-OTAN.



A noter que la perception d'un message moins offensif de la BCE est validé par les cambistes : l'Euro rechute de plus de 1% face au Dollar et retombe sous la parité (0,9990).



A l'issue de sa réunion, le conseil des gouverneurs annonce avoir décidé d'augmenter les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE de 75 points de base, les portant ainsi à respectivement 2,00%, 2,25% et 1,50% à compter du 2 novembre prochain.



L'inflation reste beaucoup trop forte et demeurera supérieure à l'objectif pendant une période prolongée, la croissance va subir des vents contraires, explique l'institution, rappelant qu'au mois de septembre, l'inflation de la zone euro a atteint 9,9%.



Elle prévoit de continuera à relever les taux, pour assurer le retour au plus tôt de l'inflation vers son objectif de 2% à moyen terme, en fondant la trajectoire des taux d'intérêt sur l'évolution des perspectives d'inflation et économiques, avec une approche réunion par réunion : autrement dit, elle naviguera à vue et ne se fixe plus d'objectif de hausse de taux.

Les TLTRO seront recalibrés lors de la réunion du 23 novembre et les taux associés seront revus à la hausse.



Christine Lagarde appelle les états à réduire leurs déficits, ce qui semble compliqué quand un choc récessionniste majeur semble menacer l'Eurozone.



Bonne surprise aux Etats Unis avec un rebond de l'activité économique de -0,6 à +2,6% au troisième trimestre 2022 aux Etats-Unis en rythme annualisé, selon la toute première estimation du Département du Commerce (le consensus tablait sur +2,3%.



Cette augmentation -un peu supérieure au consensus- 'est principalement attribuable à la hausse des exportations et des dépenses de consommation, qui a été partiellement contrebalancée par une baisse de l'investissement dans le logement', selon l'administration.



Publié en même temps, le chiffre très attendu de l'indice des prix PCE a augmenté de 4,2%, contre une hausse de 7,3% au deuxième trimestre.

Si l'on exclut les prix des produits alimentaires et de l'énergie, l'indice 'core' a augmenté de 4,5%, contre une hausse de 4,7%, ce qui est rassurant.



Les commandes de biens durables ont de nouveau progressé (de +0,4%) en septembre aux Etats-Unis, dernier signe en date de la bonne résistance de l'économie américaine.



Les chiffres du Département du Commerce concernant les commandes de biens sont parfaitement conforme aux attentes des économistes (après un gain de 0,2% au mois d'août): les commandes hors aéronautique, un indicateur pouvant être considéré comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises, ont augmenté de 0,5%.



Hors défense, ces nouvelles commandes d'inscrivent en hausse de 1,4%.

Après tous ces chiffres, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans évolue actuellement à un plus bas depuis plus d'une semaine, à 3,98% contre 4,01%

La séance s'annonce par ailleurs chargée en résultats trimestriels, avec notamment les ventes d'Apple peu après 22H.



Dans l'actualité des valeurs, Capgemini (-1.8%) annonce avoir réalisé au troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 5,55 milliards d'euros, en hausse de 22% à taux de change courants et de 15,7% à taux de change constants, par rapport au même trimestre de l'année dernière.



Schneider Electric (-3.4%) affiche un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2022, en croissance organique de 12%, avec des progressions similaires pour ses deux branches gestion de l'énergie et automatismes industriels.



TotalEnergies (+2.9%) a publié jeudi des résultats en forte hausse au titre du troisième trimestre, toujours portés par la remontée des cours du brut. Le groupe pétrolier a vu son résultat net ajusté plus que doubler, à 9,9 milliards de dollars. Après la prise en compte d'une nouvelle provision de 3,1 milliards de dollars sur la Russie, le bénéfice net 'IFRS' ressort à 6,6 milliards de dollars.



Le chiffre d'affaires du Groupe est en forte progression (+77,3%) à 101 526 millions d'euros sur les 9 premiers mois par rapport aux neuf premiers mois de 2021. ' Il reflète la forte hausse des prix sur tous les marchés de gros qui se répercute sur les prix de vente ainsi que sur la revente des obligations d'achat en France ' indique le groupe.



Casino s'envole de +15.7% grâce à l'annonce la cession d'une partie de ses activités au Brésil. Le distributeur dévoile également un chiffre d'affaires de 8,55 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2022, en croissance de 10,6% en données publiées et de 5,4% en données comparables, l'écart provenant principalement d'un impact du change de +6,9%.



STMicroelectronics (-7%) dévoile au titre du troisième trimestre 2022 un résultat net plus que doublé en comparaison annuelle, à 1,1 milliard de dollars, et une marge d'exploitation de 29,4%, contre 18,9% un an auparavant.



Enfin, Eiffage (+0.8%) annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir, auprès de TCI Fund Management, un bloc de 13,71% du capital de Getlink, ce qui portera sa participation à 18,79% et fera donc d'Eiffage le premier actionnaire de l'opérateur du tunnel sous la Manche.