CAC40: marque une pause après un début d'année tonitruant information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 10:41

(CercleFinance.com) - Après avoir débuté l'année par trois séances de hausse consécutives, s'arrogeant 4,4%, la bourse de Paris marque une pause ce jeudi et cède 0,5%, autour des 6745 points.



Les investisseurs hésitant à poursuivre leurs achats avant le déluge d'indicateurs attendu en cette fin de semaine.



Tous les regards vont maintenant se tourner vers les derniers chiffres de l'inflation en Europe, qui semble désormais proche de son pic, si elle ne l'a pas déjà atteint.



En attendant les prix à la consommation, qui seront dévoilés demain, les investisseurs suivront aujourd'hui en fin de matinée l'évolution des prix à la production en zone euro, qui devrait confirmer leur récente tendance au ralentissement.



Même si l'on ne peut pas en dire autant du gaz et de l'électricité, les prix des carburants à la pompe en Europe sont presque revenus à leurs niveaux d'avant la guerre en Ukraine.



Au-delà des indicateurs attendus sur le Vieux Continent, la journée de jeudi sera également marquée par une série de publications macroéconomiques aux Etats-Unis.



A l'agenda du jour figurent, entre autres, les demandes d'allocations de chômage, qui montrent un timide redressement depuis cet automne, constituant peut-être un premier signe de faiblesse du marché du travail.



Les investisseurs auront encore plus d'indicateurs à se mettre sous la dent demain, avec les chiffres de l'inflation en zone euro et les chiffres très suivis des créations d'emploi américain aux Etats-Unis.



Sur le marché énergétique, les cours du pétrole repartent à la hausse en attendant la parution, cet après-midi, des stocks de brut aux Etats-Unis, avec un baril américain WTI qui remonte de 1% à 73,6 dollars et un Brent en hausse de 1,2%, à 79$.



Dans l'actualité des sociétés, Technip Energies indique avoir remporté un 'grand contrat' (c'est-à-dire représentant entre 250 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires selon la terminologie du groupe) de conseil en management de projet (PMC) auprès de Kuwait Oil Company (KOC).



Voltalia annonce détenir fin 2022 un portefeuille de centrales en exploitation ou en construction de 2,6 gigawatts, un an en avance sur son objectif, et avoir remporté l'année dernière des contrats long terme de vente d'électricité pour un total de 1,1 gigawatt.



Interparfums a une nouvelle fois revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice écoulé ce jeudi, à la faveur d'une demande 'toujours aussi élevée' et d'un rythme de livraison 'extrêmement satisfaisant' au cours des dernières semaines de l'année.



Enfin, Voyager Space a annoncé mercredi qu'il allait collaborer avec Airbus Defence and Space dans le cadre du projet Starlab, la future station spatiale commerciale devant évoluer en orbite terrestre.