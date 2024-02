Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: marque une pause après les récents records information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 17:51









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut cette première séance de la semaine sur un recul limité de 0,46%, à 7929 points, notamment pénalisée par Carrefour qui cède près de 3,9%, derrière Veolia (-2,2%) et Alstom (-1,9%), et dans des volumes limités, avec tout juste 2,5 milliards d'euros échangés depuis l'ouverture.



Depuis le début de l'année, le marché parisien affiche déjà une progression de plus de 5%, ce qui pourrait inciter certains investisseurs à retirer leurs bénéfices. Pour rappel, l'indice parisien a signé une série de record la semaine dernière avec un record absolue à 7976 pts.



Néanmoins, 'ce n'est pas parce que les marchés évoluent à des plus hauts historiques qu'il faut nécessairement s'attendre à ce que les investisseurs commencent à fatiguer', nuance Craig Fehr, stratège chez Edward Jones.



'Il apparaît quand même raisonnable de penser que les marchés vont reprendre leur souffle à court terme, compte tenu de la rapidité et de l'ampleur du récent rally haussier', analyse-t-il.



Une certaine prudence pourrait notamment s'imposer à l'approche de la publication de chiffres de l'inflation américaine, qui pourraient influencer les prochaines décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Jeudi seront publiés les chiffres mensuels de l'indice PCE des prix à la consommation aux Etats-Unis, l'une des statistiques les plus regardées par la Fed et attendue en hausse de 0,4% en variation mensuelle au mois de janvier.



'Dans l'idéal, il faudrait un indice PCE core autour de 0,2% par mois pendant plusieurs mois pour que la Fed se sente suffisamment à l'aise avec la dynamique d'inflation pour baisser les taux directeurs', estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Le PIB américain du quatrième trimestre sera également suivi mercredi après une première estimation qui l'avait évolué en hausse de 3,3% en rythme annuel, un chiffre qui avait surpassé la plupart des prévisions du marché.



Les marchés obligataires qui s'étaient bien détendus -sur le tard- vendredi dernier, effacent maintenant la totalité de leur embellie avec un T-Bond US à 10 ans qui se tend de 25Pts à 4,280%, tandis que son équivalent européen, le Bund allemand, évolue autour des 2,43%.



Le Dollar s'effrite de -0,3% en moyenne face à l'euro qui s'échange contre 1,08$.

Enfin, le Brent gagne 0,7%, à 82,1$ le baril, et l'or cède 0,5%, vers 2027$ l'once.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de CSR Limited à un prix de neuf dollars australiens par action, représentant une valeur d'entreprise de 4,5 milliards de dollars australiens (soit environ 2,7 milliards d'euros).



Arkema rapporte avoir signé des contrats long terme de fourniture d'énergie renouvelable pour ses sites de Calvert City (Kentucky), Beaumont (Texas), Chatham (Virginie) et West Chester (Pennsylvanie), ainsi que pour l'ensemble des sites de Bostik aux États-Unis.



Stellantis a annoncé lundi la signature d'un accord-cadre avec le groupe de location automobile Ayvens, qui prévoit de lui acheter jusqu'à 500.000 véhicules en Europe d'ici à 2026.



Le groupe Canal+, filiale de Vivendi, indique avoir porté à 30% sa participation dans Viu, service de streaming de premier plan présent en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, conformément aux termes de la transaction annoncée le 21 juin 2023.



Enfin, Orange annonce la signature d'un accord inédit entre Orange Business et Cisco visant à accélérer la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et soutenir leurs objectifs Net Zéro Carbone.





