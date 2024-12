CAC40: marque une pause après 8 séances de hausse information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 11:05









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 0,6% ce matin, autour des 7435 points, notamment pénalisée par URW (-3%), Kering (-2%) ou encore LVMH

(-1,9%).



L'indice parisien reprend son souffle après avoir aligné huit séances consécutives de hausse, une dynamique qui l'a porté aux portes du seuil psychologique important des 7500 points.



Après ses errements des deux derniers mois, le CAC est reparti de l'avant sous l'effet notamment du net redressement des valeurs du luxe, aidées par l'espoir de mesures de relance de l'économie chinoise.



Les secteurs les plus dépendants des cycles économiques, comme les matières premières et l'énergie, sont également revenus en grâce hier alors que Pékin a manifesté hier son intention de stimuler la demande pour renforcer la reprise.



Signe de ce climat d'apaisement, le différentiel entre le rendement des Bunds allemands à dix ans (2,12%) et celui des OAT de même échéance(2,87) continue de se contracter, avec un 'spread' qui n'atteint plus que 75 points de de base contre 88 points il y a 10 jours.



Dans l'Hexagone, l'incertitude politique reste entière, Emmanuel Macron n'ayant toujours pas nommé de premier ministre alors que le gouvernement Barnier est tombé il y a maintenant près d'une semaine.



Toutefois, ' les investisseurs ne semblent pas trop s'alarmer de la situation', observe Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



La question qui se pose maintenant est de savoir si ces dernières séances n'ont constitué qu'un simple effet-rattrapage après la récente sous-performance ou s'il convient d'espérer une trajectoire de hausse plus durable.



Un premier 'test' arrivera jeudi avec la réunion de la BCE, qui devrait déboucher sur une nouvelle baisse de 25 points de base de ses taux directeurs.



Au vu de la croissance morose sur le Vieux Continent, certains analystes estiment que l'institution basée à Francfort pourrait se décider à ramener le loyer de l'argent à des niveaux plus bas qu'anticipé.



'Dans le contexte économique difficile que l'on connaît au sein de la zone euro, la BCE pourrait par ailleurs être conduite à aller plus loin dans son cycle de baisse de taux', juge Odile Camblain, la responsable de la gestion diversifiée chez Crédit Mutuel AM



La présidente de la BCE, Christine Lagarde, avait dernièrement évoqué devant le Parlement européen les risques qui pesaient sur les perspectives de croissance de la zone euro en général, et sur la France en particulier.



'Le taux de rémunération des dépôts pourrait donc être abaissé à 1,75% plus rapidement que prévu, ce qui pourrait avoir un impact positif sur la conjoncture française', souligne la gérante de fonds.



En attendant, les investisseurs ont pris connaissance du niveau d'inflation en Allemagne. Celle-ci a bien atteint 2,2% sur un an au mois de novembre, selon la version définitive de l'indice des prix à la consommation publiée mardi par Destatis, l'office fédéral de la statistique.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Vivendi annonce que son Assemblée générale mixte a approuvé, à plus de 97,5 % des voix, le projet de scission de Canal+, Havas et Louis Hachette Group (qui regroupera sa participation de 66,53 % dans Lagardère et 100 % de Prisma Media).



Stellantis a annoncé mardi qu'il prévoyait d'investir avec son partenaire chinois CATL jusqu'à 4,1 milliards d'euros dans la construction d'une usine de batteries à grande échelle en Espagne.



Air Liquide annonce avoir reçu une subvention de 110 millions d'euros du Fonds européen pour l'innovation pour son projet ENHANCE, destiné à produire et distribuer de l'hydrogène bas carbone et renouvelable dérivé de l'ammoniac.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.