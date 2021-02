Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : marque une pause après 6 séances de hausse Cercle Finance • 09/02/2021 à 11:01









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en légère baisse mardi matin après 6 séances de hausse consécutive, après les nouveaux records inscrits à Wall Street la veille. L'indice CAC 40 reste proche des 5684 points. Après sa période de volatilité exacerbée de la fin du mois de janvier, le marché parisien a renoué avec une trajectoire haussière depuis le début du mois. Selon les analystes, les investisseurs font le choix de regarder le côté positif de la situation, c'est-à-dire les espoirs de reprise de l'économie et de résorption de la crise sanitaire. 'De fait, les courbes de l'épidémie fléchissent dans le monde, et notamment aux Etats-Unis où le recul du nombre de nouveaux cas est impressionnant depuis le début du mois', font valoir les stratèges d'Aurel BGC. 'Dans le même temps, les campagnes de vaccination s'accélèrent, avec un nombre de personnes vaccinées qui a symboliquement dépassé, la semaine dernière, le nombre de personnes contaminées', souligne la société de gestion. Autre nouvelle encourageante, une équipe de chercheurs a établi hier que le vaccin de Pfizer et de BioNTech était efficace contre les mutations britannique et sud-africaine du Covid-19. Dans ce contexte, les opérateurs imaginent déjà les perspectives économiques d'après la pandémie, marquées par plus de croissance mais aussi plus d'inflation. Les investisseurs espèrent, en parallèle, que les bonnes surprises se poursuivront sur les résultats après que 81% de la moitié des composantes du S&P 500 ayant jusqu'ici dévoilé les résultats ont fait mieux que prévu. Les intervenants de marché s'intéresseront aujourd'hui aux résultats de Twitter ou Cisco aux Etats-Unis. La séance s'annonce en revanche plus calme au niveau des indicateurs macroéconomiques, même si les investisseurs ont pris connaissance dans la matinée des chiffres de la balance commerciale allemande. L'Allemagne a généré un excédent commercial de 16,1 milliards d'euros en décembre 2020, stable par rapport au surplus du mois précédent. A Paris, Total publie un résultat net ajusté part du groupe divisé par trois à 4,06 milliards de dollars au titre de l'année 2020, ramenant le BPA ajusté du groupe pétro-gazier à 1,43 dollar, un niveau dépassant néanmoins sensiblement les attentes des analystes. Scor revendique une croissance de 15,9% à taux de change constants de ses primes de réassurance lors des renouvellements de janvier 2021. Les primes ont augmenté de 472 millions d'euros pour dépasser 3,4 milliards, avec une hausse tarifaire moyenne de 7,8%. Suez annonce qu'il va contester la publication par l'AMF d'un avis de dépôt d'offre publique d'achat (OPA) par Veolia, avis qui s'inscrit selon lui 'en violation de l'ordonnance exécutoire rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre'.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.15%