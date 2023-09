CAC40: marchés tendus avant la publication de l'inflation US information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 10:43

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 0,6% ce matin, autour des 7200 points, notamment pénalisée par le repli d'Alstom (-4%), de Schneider (-2,9%) ou encore Teleperformance (-2%).



Les marchés se tendent un peu, à quelques heures de la publication des chiffres très attendus de l'inflation américaine et à la veille d'une réunion de la BCE tout aussi cruciale.



Si le consensus anticipe une nouvelle baisse de l'inflation sous-jacente aux USA de 4,7% à 4,3% en glissement annuel au mois d'août, il prévoit aussi une reprise de l'inflation globale à 3,6%, contre 3,2% en juillet, en raison de la récente remontée des prix pétroliers.



Selon certains économistes, la lenteur de ce processus de désinflation plaide en faveur du maintien en territoire restrictif de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui se réunira la semaine prochaine.



Pour d'autres, le cycle de hausse des taux touche au contraire à sa fin, ce qui les conduit à mettre en garde contre tout excès d'optimisme au cas où ces chiffres devraient surprendre favorablement.



Les investisseurs attendent par ailleurs les décisions qu'annoncera demain la BCE, qui semble, elle, partagée entre son objectif de juguler une inflation persistante et la nécessité de relancer une croissance en panne.



Sur la base du marché monétaire, les stratèges de Deutsche Bank estiment que la probabilité de l'annonce par la BCE d'un nouveau tour de vis de 25 points de base demain se situe désormais à 53%, contre 41% lundi et 24% la semaine passée.



Les cours pétroliers restent en hausse ce matin, les craintes liées à un plafonnement de l'offre des pays producteurs, Arabie Saoudite et Russie en tête, l'emportant sur les perspectives d'un ralentissement de l'économie.



Le Brent avance de 0,8% à 92,7 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,8% à 89,5 dollars, un plus haut d'un an.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Eutelsat Communications annonce que ses deux satellites à fortes capacités Hotbird 13F et Hotbird 13G sont pleinement entrés en service commercial.



Thales annonce avoir réalisé une démonstration en conditions réelles en mer des capacités de localisation, identification et neutralisation de mines du 'premier système de lutte anti-mines dronisé, complet et intégré au monde'.



Enfin, SES a annoncé mercredi qu'il s'était allié à Starlink, le système de communications par satellite de l'entreprise aérospatiale SpaceX d'Elon Musk, en vue de proposer une offre de connectivité commune à destination des croisiéristes.