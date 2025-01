CAC40: maintient son gain de +0,5% après BCE, record E-Stoxx information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 15:08









(CercleFinance.com) - Après trois séances en rouge, la bourse de Paris tente un rebond aujourd'hui qui stagne autour de +0,5% depuis 11H ce matin%.

Le CAC40 s'échange autour des 7900 pts, tiré par Kering +3,2% et l'Oréal +2,5%.

Pas de réaction à l'abaissement sans surprise du taux directeur de la BCE de -25Pts de base, l'Euro-Stoxx50 affiche toujours une hausse de 0,7% et bat un record à 5.270.

Hier soir, la Fed, la banque centrale américaine, a fait part de son intention de 'prendre son temps' dans l'évolution de sa politique monétaire et maintenu le statu quo sur ses taux, à la fois pour analyser les implications des politiques de la nouvelle administration et pour constater de nouveaux progrès en termes de désinflation.

Ce qui a déclenché la fureur de Donald Trump dans l'heure qui a suivi en mode 'qu'attend la FED pour baisser ses taux'.



Les publications des 'Sept Magnifiques' tombées hier après la clôture de Wall Street ont dans l'ensemble, déçu les investisseurs.



Microsoft chute de plus de 6% en préouverture après avoir dévoilé un bénéfice par action de 3,23 dollars contre un consensus de 3,11 dollars. A 69,9 milliards de dollars, son chiffre d'affaire dépasse légèrement les 68,8 milliards attendus par les analystes.



Le marché espérait visiblement mieux.



Quant à Meta, son BPA trimestriel a largement surpassé les précisions, mais son objectif de chiffre d'affaires pour le premier trimestre s'avère un peu moins solide que prévu.



Tesla perd de son côté autour de 4% en cotations avant-Bourse suite à la publication d'un BPA décevant de 0,73 dollar, contre 0,76 dollar estimé, le chiffre d'affaires ayant raté encore plus nettement l'objectif à 25,7 milliards de dollars contre 27,3 milliards attendus.



Seul IBM surprend agréablement avec une BPA de 4,26 dollars contre 4,12 dollars anticipé, le chiffre d'affaires ressortant à 17,25 milliards de dollars comme prévu.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance de la 1ère estimation du produit intérieur brut (PIB) US qui a ralenti de 3,1% à 2,3% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2024, selon une toute première estimation du Département du Commerce.



Pour compenser un peu, Département du Travail annonce avoir enregistré une nette baisse (-16.000 à 207.000) des nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 20 janvier.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 212.500 en baisse modeste de 1000 par rapport à celle de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 42.000 pour s'établir à 1.858.000 lors de la semaine du 13 janvier, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



En Europe, selon une première estimation, le taux de croissance annuel pour le PIB à fin 2024, basée sur les données trimestrielles CVS, a augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE après des hausses de 0,4% au troisième.



Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, le Portugal (+1,5%) a enregistré la hausse la plus importante, suivi de la Lituanie (+0,9%) et de l'Espagne (+0,8%).

Des baisses ont été observées en Irlande (-1,3%), en Allemagne (-0,2%) et en France (-0,1%).



En France, les dépenses de consommation des ménages français en biens augmentent nettement de 0,7% en volume en décembre, après une hausse de 0,2% en novembre (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,3%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Cette hausse est principalement portée par l'augmentation des achats de biens fabriqués (+1,9%), notamment des biens de transport, ainsi que par celle de la consommation d'énergie (+2,5%). La consommation alimentaire, quant à elle, diminue (‑1,5%).



Sur l'ensemble du quatrième trimestre 2024, la consommation des ménages en biens continue d'augmenter (+0,4% après +0,4% au troisième trimestre), avec notamment une accélération de la consommation en biens fabriqués (+0,9% après +0,1%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, le groupe Crit a publié hier soir un CA sur l'ensemble de l'exercice 2024 de 3123 ME, en hausse de 23,2% (ou +0,9% à périmètre et change constants), atteignant ainsi son objectif qui était de franchir les 3 MdsE de CA.



Ce matin, STMicroelectronics publie au titre de son quatrième trimestre 2024 un BPA en chute de 67,5% en comparaison annuelle, à 0,37 dollar, et une marge d'exploitation en dégradation de 12,8 points à 11,1%, ainsi qu'une marge brute en baisse de 7,8 points à 37,7%.



Sanofi a dévoilé un BNPA des activités de 7,12 euros pour 2024, en baisse de 1,8% à données publiées mais en hausse de 4,1% à TCC (taux de changes constants), dépassant ainsi ses prévisions, et propose à ce titre un dividende annuel de 3,92 euros par action.



Enfin, Eurofins Scientific présente au titre de 2024 un BPA en progression de 41% à 1,87 euro, ainsi qu'un EBITDA ajusté en progression de 13,8% à 1,55 milliard d'euros, en ligne avec le milieu de sa fourchette-cible d'octobre dernier.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.