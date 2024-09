Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: lourdeur pour les '4 sorcières', taux en nette hausse information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 15:59









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris se replie de -1% à -1,2% en ce vendredi des '4 sorcières' (bilan hebdo de +0,8%): l'euphorie de jeudi s'est évaporée mais cela devrait pas empêcher le CAC40 boucler une deuxième semaine consécutive de hausse.

Ce qui est assez paradoxal c'est que le climat d'optimisme sur les taux n'est pas du tout partagé par les marchés obligataires, avec des taux qui se retendent -significativement- pour la 3ème séance consécutive.



Les T-Bonds US se dégradent de +5Pts à 3,755% (soit +11Pts en 3 jours), nos OAT se tendent de +2,5Pts à 2,95600% (soit +14Pts en 4 séances), les Bunds rajoutent +2Pts à 2,211% (+9Pts en 4 séances).



Aucune 'stat' ne vient expliquer la tension des taux depuis 3 jours et le paradoxe pourrait se résoudre par le retour du 'risk-on' qui s'exerce au détriment des actifs protégeant du 'risque'.



Cela justifierait les commentaires enthousiastes produits la veille, après une des plus fortes hausses d'ensembles des bourses des pays développés (Japon, Europe, Wall Street) : 'rassuré par l'action de la Réserve fédérale américaine, le marché parisien s'était envolé de 2,3% hier pour renouer avec le seuil des 7600 points, qu'il avait enfoncé au début du mois'.



Les marchés profitent du changement de politique monétaire, à la fois de la part de la Fed et de la BCE, les investisseurs jugeant de plus en plus probables la mise en place de nouvelles initiatives destinées à soutenir la croissance.



'Nous n'en sommes, à l'évidence, qu'au tout début du cycle de baisses des taux, mais nous semblons nous trouver jusqu'ici dans un scénario positif dans lequel la Fed réduit ses taux sans qu'une récession ne soit en train de se matérialiser', soulignent les analystes de Deutsche Bank.



'D'un point de vue historique, cette conjonction s'est avérée très favorable pour les actions', rappelle la banque allemande.



A Wall Street aussi, l'optimisme communicatif de la Fed au sujet d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance américaine a porté les indices new-yorkais à de nouveaux records hier soir.



Le Dow Jones, le S&P-500 et le Nasdaq temporisent un peu (-0,2% en moyenne), le Nasdaq-100 qui avait bondi de 2,5% ne cède que 0,1%.



Les valeurs technologiques américaines, censées bénéficier des baisses de taux qui favorisent les investissements dans le numérique, ont figuré ce jeudi parmi les principales bénéficiaires de l'euphorie générale (le SOXX avait flambée de +4,25%).



Côté indicateurs économiques, les derniers chiffres ont également de quoi réjouir puisqu'ils sont globalement venus confirmer la version des 'goldilocks' (croissance ni trop forte, ni trop faible) actuellement privilégiée par la Fed.



Pas de 'chiffres' aujourd'hui mais un rendez vous avec la BoJ qui s'est bien passé (contrairement au 1er août dernier) : la Banque du Japon (BoJ) a décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés, tout en se déclarant satisfaite de l'évolution récente de l'économie.

Un nouveau pic de volatilité a été évité ('krach du carry-trade' il y a 6 semaines.

Sur le front des devises, le YEN chue de -1% vers 144/$, ce qui explique le léger gain de +0,2% du '$-Index'.

L'Euro reste quasi stable vers 1,1155$, l'once d'or pulvérise un nouveau record à 2.615$/Oz.







