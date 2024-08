Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: limite ses pertes en fin de séance, WStreet en hausse information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 17:45









(CercleFinance.com) - Après avoir cédé jusqu'à 1,3% en fin de matinée, la bourse de Paris a effacé la majeure partie de ses pertes en fin de séance, concluant la journée sur un repli limité de 0,26%, à 7247 points, notamment pénalisée par le repli de Teleperformance (-4,5%).



Outre-Atlantique, les indices US sont en nette hausse avec +1,3% pour le Dow Jones, +1,6% pour le S&P500 et +2%pour le Nasdaq.



'Autant, nous ne doutons pasdela reprise du marché des actions américains cette année, en raisondesolides fondamentaux, autant nous craignons que ce soit plus poussif en Europe', estime Christopher Dembik, conseiller en investissement chez Pictet AM.



' Les entreprises américaines sont, pour la plupart, en bonne santé et devraient afficherdebons résultats au troisième trimestre. Ça pourrait être plus mitigé du côté européen. Prudence, par conséquent, même si les niveauxdevalorisation sont très attrayants', ajoute-t-il.



Sur le front des statistiques, le Département du Travail annonce avoir enregistré 233 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 29 juillet, un chiffre en baisse de 17 000 par rapport à la semaine précédente.



Par ailleurs, les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont augmenté de 0,2% en juin en rythme séquentiel, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,5% le mois précédent (révisée d'une croissance de 0,6% estimée initialement).



Sur le Forex, l'euro est stable face au billet vert, autour des 1,09$/E. De son côté, le baril de Brent s'apprécie de 0,5% à 78,9$.



Dans l'actualité à Paris, Sanofi indique que selon l'étude de phase III GMMG-HD7, son traitement d'induction par Sarclisa a amélioré significativement la survie sans progression chez des patients atteints d'un myélome multiple.



Getlink, la maison-mère d'Eurotunnel, annonce que ses services de navettes ont vu leurs trafics augmenter de 4% pour les camions, mais baisser de 2% pour les véhicules de tourisme au mois de juillet, en comparaison annuelle.



UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Crédit Agricole SA avec un objectif de cours rehaussé de 15,6 à 15,9 euros, une nouvelle cible qui recèle 20% de potentiel de hausse pour le titre de l'établissement bancaire français.



'La performance de CASA au deuxième trimestre 2024 s'est révélée supérieure aux attentes du marché', note le broker, qui pointe aussi un 'mix de résultats bien adapté à la baisse des taux' et une valorisation 'attractive (à six fois 2025 hors Amundi)'.



Enfin, Jefferies confirme son conseil à l'achat sur Engie avec un objectif de cours de 19 euros. 'Nous considérons Engie comme un acteur incontournable des énergies renouvelables qui se négocie avec une décote injustifiée, bien qu'en diminution, par rapport à ses concurrents' indique le bureau d'analyses.





