CAC40: limite les pertes après la surprise de l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 02/12/2022 à 17:43

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul limité de 0,17% à 6742 points, comblant ainsi une bonne partie de ses pertes par rapport au début d'après-midi. L'indice parisien avait en effet perdu près de 1% sur les coups de 14h30, après la parution du très attendu rapport sur l'emploi aux Etats-Unis.



Contre intuitivement -et contrairement aux années précédentes- les investisseurs espéraient une statistique décevante afin de priver la Fed d'arguments pour relever encore ses taux.



Or, ce rapport a fait été d'un marché du travail encore plus dynamique qu'attendu au mois de novembre, nouveau signe de la bonne santé de l'économie américaine qui laisse le champ libre à la Réserve fédérale pour relever ses taux.



Les créations d'emplois ont ainsi atteint 263.000 le mois dernier, là où les économistes n'anticipaient qu'un chiffre de l'ordre de 200.000. Le taux de chômage reste inchangé, à 3.7%.



Ainsi, 'la Fed va continuer à relever ses taux directeurs l'an prochain afin de forcer un ralentissement du marché du travail', prédisent les équipes de Commerzbank.



Ces péripéties de fin de semaine n'empêchent pas le CAC40 de valider une 9e semaine de hausse consécutive (+0.4% depuis lundi), et de réduire son recul à moins de 6% depuis le début de l'année.



L'Euro perd -0.3% face au $ à 1,0488, le pétrole 'Brent' lâche -0.4% vers 86,9$ en cette veille de réunion de l'OPEP+.



Du coté des valeurs, Sanofi a confirmé ce matin que toute offre faite à Horizon Therapeutics, si effectuée par Sanofi, se fera uniquement en numéraire. ' Il n'y a aucune certitude quant à la remise effective d'une offre, ni quant aux termes d'une telle offre, le cas échéant ' indique le groupe.



Saint-Gobain a finalisé hier la cession annoncée le 1er septembre 2022 de son activité Cristaux et Détecteurs à un consortium mené par SK Capital Partners associé à Edgewater Capital Partners, deux fonds américains de capital-investissement spécialisés dans les matériaux de haute technologie.



Stellantis a annoncé s'associer à Qinomic, une entreprise high-tech française spécialisée dans les solutions innovantes et durables pour la mobilité, dans le but de valider un concept de conversion des véhicules utilitaires légers à moteur à combustion interne en véhicules à chaîne de traction électrique.



Enfin, Vantiva (ex-Technicolor) s'est orienté à la hausse ce vendredi à Paris (+9.7%) après un point d'étape sur son activité du troisième trimestre à l'occasion duquel le groupe s'est montré confiant quant à ses perspectives.