CAC40: limite la casse malgré la chute de Kering

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un repli de 0,48%, à 8161 points, pénalisée par la contraction du secteur du luxe avec -11,9% pour Kering et -1,6% pour LVMH.



Le CAC40 subit -en solo- une consolidation amorcée en transactions électroniques dès mardi soir, sitôt connus les (mauvais) résultats de Kering/Gucci.



Les marchés sont dans l'attente du communiqué de la Fed attendu ce soir, toujours scruté de près par les investisseurs qui tenteront d'estimer quand la banque centrale se décidera à baisser ses taux.



Le président de l'autorité, Jerome Powell, prendra par ailleurs la parole à l'occasion de sa traditionnelle conférence de presse.



Les traders voient pour l'instant une probabilité de 60% pour que la Fed abaisse ses taux en juin, selon le baromètre FedWatch du CME Group, mais leur optimisme pourrait être mis à mal à l'issue de la réunion.



'Le scénario médian devrait encore pointer en faveur de trois baisses de taux en 2024, mais de justesse', préviennent les stratèges de Bank of America.



Pour bon nombre d'analystes, la Fed est contrainte à l'inaction du fait de la bonne tenue de l'économie américaine, qui s'accompagne d'un réveil de l'inflation.



'Tant la Fed que la BCE souhaiteraient constater une poursuite de la désinflation avant de commencer à baisser leurs taux', rappelle Amaury d'Orsay, responsable des marchés obligataires chez Amundi.



'Compte tenu de la tendance récente de l'inflation sous-jacente des services aux Etats-Unis, il est logique qu'elles fassent preuve de patience', poursuit le gérant.



Traditionnellement, les investisseurs préfèrent ne pas prendre de positions trop marquées à l'achat comme à la vente avant les décisions de la Fed afin de ne pas se retrouver pris dans le mauvais sens.



Christine Lagarde de son côté a déclaré ce mercredi que le principal risque serait désormais de commencer trop tard à baisser les taux.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries américains à dix ans se tasse symboliquement de -0,5Pt, à 4,279%, en amont des décisions de la Fed.

Celui du Bund allemand de même échéance et celui de nos OAT se détend de -1,5Pt vers 2,43% et 2,87% respectivement.



Les cours du brut retombent un peu après leurs plus hauts annuels atteints la veille, en attendant la publication par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) des stocks de brut aux Etats-Unis, prévue dans l'après-midi.



Avec un repli de -1,4% à 86$, le prix du baril de Brent semble réagir à la baisse après le test de la résistance de 87 dollars.

Notons que dans l'après-midi, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) ont montré que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 445 millions de barils lors de la semaine du 11 mars signalant un repli modéré de 2 millions de barils par rapport au niveau de la semaine précédente.



Du coté des valeurs, Keringa averti hier soir que son chiffre d'affaires s'inscrirait en forte baisse au premier trimestre, plombé par les contre-performances de sa marque Gucci, un avertissement qui fait chuter son titre près de 13% et entraînait l'ensemble du secteur du luxe dans son sillage.



Invoquant une conjoncture 'difficile', le groupe a indiqué que son chiffre d'affaires devrait se replier de l'ordre de 10% en données comparables au premier trimestre par rapport à l'année dernière.



Crédit Agricole et Worldline annoncent la création de leur entreprise commune dans le domaine des services monétiques aux commerçants en France. Les deux groupes ont reçu l'autorisation inconditionnelle de la Commission européenne.



Virbac publie un chiffre d'affaires de 1247 ME au titre de l'exercice 2023, en hausse de 2,5% par rapport à 2022 et +4,9% à change et périmètre constants.



Le résultat opérationnel courant ressort à 185 ME (+1,1%), tandis que le résultat net part du groupe est quasiment stable à 121,3 ME (contre 121,9 ME en 2022).



Alstom annonce avoir remporté un contrat de maintenance auprès de VR Sverige AB - nouvel opérateur pour X-trafik dans la région de Gävleborg (Suède).



Enfin, Thales a dévoilé mercredi la première station radar de contrôle du trafic aérien alimentée par l'énergie solaire au monde, un projet mené en collaboration avec la direction générale de l'aviation civile au Chili.





