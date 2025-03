CAC40: limite la casse alors que Wall Street s'enfonce information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 17:46









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un repli de 0,9%, à 8047 points, pénalisée par Saint-Gobain (-5,5%), Société Générale (-5,2%) ou encore Safran (-4,9%) alors que Wall Street s'enfonce plus brutalement avec -1,1% sur le Dow Jones, -2,1% pour le S&P500 et -3,5% pour le Nasdaq avec un 'VIX' qui bondit de près de 14% vers 26,6 (et se rapproche à toute vitesse du zénith annuel des 27,6).



En Europe, l'Euro-Stoxx50 lâche -1,5%, dans le sillage du DAX40 à -1,8%.



Le facteur politique (guerre des 'tarifs') et géopolitique (climat anxiogène en Europe) pourrait peser sur les échanges, bien plus que l'agenda économique qui va rester mince dans les jours qui viennent, avec tout de même la publication attendue mercredi à Wall Street des derniers chiffres des prix à la consommation (CPI), qui seront suivis le lendemain par ceux des prix producteurs.



La semaine écoulée n'a pas mis un terme à la 'surperformance' des actions européennes depuis le 1er janvier et cela se confirme en ce 10 mars : l'Euro-Stoxx50 gagne +10,5% depuis le début de l'année et le DAX40 s'arroge 14%, tandis que le S&P500 chute de -3,7% et que le Nasdaq dévisse de -8%.



'Cette évolution ne reflète pas une surperformance de l'économie européenne, mais plutôt un changement de sentiment concernant les perspectives économiques des deux côtés de l'Atlantique', analyse-t-on chez AXA IM.



'L'attrait du 'Trump trade' semble s'amenuiser face aux effets négatifs croissants des politiques de la nouvelle administration américaine, rendant certains aspects traditionnels de la 'vieille Europe' probablement plus attrayants', indique le gestionnaire d'actifs.



D'autres professionnels jugent que le récent rebond pourrait commencer à être menacé.



'Bien que nous ayons eu une opinion positive sur les actions européennes par rapport aux actions américaines depuis le début du mois de décembre, nous déconseillons désormais d'augmenter cette position, après la plus forte surperformance européenne depuis 10 ans', ajoutent les stratèges de J.Safra Sarasin.



'Nous voyons encore une certaine marge de rattrapage dans les petites capitalisations européennes, qui n'ont pas encore pleinement intégré l'amélioration récente des données macroéconomiques européennes', juge la banque privée suisse.



Chez Lombard Odier, on estime aussi qu'une certaine consolidation semble probable au cours des prochaines semaines.



'Les actions allemandes paraissant surachetées, le marché boursier français pourrait surperformer à court terme', souligne l'établissement helvétique.



Sur le front des statistiques, après une contraction de 1,5% en décembre 2024 (chiffre révisé d'une estimation initiale de -2,4%), la production de l'industrie allemande en volume a rebondi de 2% en janvier par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis (contre +1,5% anticipé).



Par ailleurs, l'excédent commercial de l'Allemagne, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, s'est contracté à 16 milliards d'euros en janvier, à comparer à 20,7 milliards le mois précédent.



Alors que les marchés obligataires européens ont subi la semaine dernière leur pire semaine depuis début octobre 1998, le rendement du Bund à 10 ans se détend de -2,5% vers 2,810%, tandis que l'OAT de même échéance recule de -3Pts vers 3,522%.



Sur le marché américain, avec le brusque accès de 'risk-off', le taux des Treasuries à 10 ans se détend brusquement de -11Pts vers 4,2100%, à deux jours de la publication des prix à la consommation.



Les devises sont calmes, ce qui permet à l'euro de rester inchangé vers 1,084$.



Après leur lourd repli de la semaine écoulée, les cours pétroliers recommencent à glisser avec un baril de Brent qui s'échange contre 69,7$ (-1%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), fait part de la signature d'un contrat de fabrication du satellite de télécommunications géostationnaire JSAT-32 pour SKY Perfect JSAT, le plus grand opérateur de satellites d'Asie.



Safran Helicopter Engines annonce avoir signé un partenariat exclusif avec Robinson Helicopter Company (RHC) afin de motoriser l'hélicoptère R88.



Sanofi indique que des résultats positifs de l'étude pivot de phase II/III ADEPT évaluant son Dupixent pour le traitement de la pemphigoïde bulleuse modérée à sévère de l'adulte ont été présentées au Congrès annuel 2025 de l'American Academy of Dermatology (AAD)



Dassault Aviation rapporte que son conseil d'administration a décidé de réduire le capital de la société par voie d'annulation de 198.527 actions propres détenues au nominatif, représentant 0,25% de son capital social.



Enfin, Alstom annonce avoir signé un contrat avec CZ Loko, fabricant tchèque de locomotives de manoeuvre diesel-électriques, pour la fourniture de 50 unités embarquées ETCS Onvia Cab au cours des deux prochaines années.





