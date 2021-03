Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : les records pleuvent aux US comme en Europe après BCE Cercle Finance • 11/03/2021 à 16:43









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,5%) renoue à 1 heure de la clôture avec ses meilleurs niveau du jour, de l'année 2021 (à 6.025Pts) et le CAC40 'GR' pulvérise un nouveau record absolu à plus 16.775 (150Pts de mieux que le 202/02/2020, soit +1%). record absolu également pour le DAX à près de 14.600Pts. La réouverture positive de Wall Street (nouveau record historique de clôture pour le Dow Jones au-delà de 32.300 et 3.932 pour le S&P500) s'ajoutent au bon accueil réservé à la prestation de Christine Lagarde qui a commenté le communiqué de la Banque centrale européenne (stratégies et prévisions à l'horizon 2023). L'information la plus décisive concerne les achats d'actifs dans le cadre du PEPP qui seront poursuivis jusqu'à fin mars 2022 au minimum. Son enveloppe (1.850MdsE) pourrait être redimensionnée et le rythme des achats mensuels va être significativement augmenté (par rapport à janvier et février) et cela se verra dès fin mars (mais pas encore lundi prochain). En fait, la BCE est prêt à ajuster (à la hausse) la taille de tous ses instruments. Christine Lagarde balaye les craintes relatives à l'inflation (+1,5% en 2021, +1,2% en 2022, +1,4% en 2023... le test des 2% étant repoussé à 2024 ou au-delà), à contre-courant des anticipations des marchés. Elle réaffirme que les taux demeureront nuls à négatifs tant que les prix ne dépasseront pas la limite des 2% (donc pas avant 4 ans). La BCE révise à la baisse son anticipation de croissance du PIB dans l'Eurozone au 1er trimestre 2021 (objectif à +3,9% maintenu à fin 2021) puis en 2022, de 4,2% à 4,1% et seulement 2,1% en 2023 (révisé inchangé). Wall Street ne manque pas de se réjouir du net repli des inscriptions aux allocations chômage (semaine du 6 mars) aux Etats-Unis, de 754.000 vers 711.000 (chiffre révisé de 745.000 en estimation initiale du Département du Travail). La moyenne mobile sur quatre semaines s'est établie à 759.000, en recul de 34.000 d'une semaine à l'autre. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a chuté de 193.000 la semaine du 27 février, à 4.144.000. Mais ces bons chiffres font rebondir le rendement des T-Bonds 2031 vers 1,54% contre 1,52% la veille et 1,48% ce matin. En Europe, les propos de Christine Lagarde amplifient la détente des rendements avec -0,11% sur nos OAT, -0,335% sur les Bunds et un spectaculaire -10Pts sur les BTP italiens, vers 0,580%. Du coté des valeurs, les banques se replient de -2,5% alors que les taux longs se détendent (pas d'inflation avant 2024 ?). JCDecaux (-5%) publie un résultat net part du groupe de -604,6 millions d'euros au titre de l'exercice 2020, comparé à +265,5 millions en 2019, et une marge d'exploitation ajustée (avant charges de dépréciation) de -15,3% contre +9,9% l'année précédente. BNP Paribas a annoncé jeudi qu'il envisageait de porter sa participation au sein de sa filiale d'intermédiation d'actions Exane de 50% à 100%, citant '17 ans d'un partenariat couronné de succès'. Le géant bancaire explique que l'opération devrait lui permettre de renforcer sa gamme de services actions et dérivés actions proposée aux investisseurs institutionnels et aux entreprises. La société d'investissement Eurazeo (+8,3%) fait part d'un ANR (Actif Net Réévalué) par action de 85,4 euros à fin 2020, soit son plus haut niveau historique, en augmentation de 6,3% sur l'année écoulée et de 21% par rapport à fin juin 2020.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.70%