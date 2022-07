CAC40: les marchés repassent en mode 'risk-on' à 24H du NFP information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 15:52

(CercleFinance.com) - Proches du désespoir et de la capitulation mardi, les places boursières affichent une quasi euphorie ce jeudi (+1,8% à Paris) et les indices s'inscrivent franchement dans le vert à 24H des chiffres de l'emploi US (NFP) qui sont considérés comme les plus cruciaux cette semaine.



Les investisseurs sont passés du mode 'risk-off' au mode 'risk-on' et le CAC40 de 5.790 à 6.020 en 48H: c'est le 'bear-trap' parfait pour ceux qui ont réagi au signal baissier sous les 5.880.



Wall Street est en nette hausse avec un Dow Jones à +0,9% après publication d'un déficit commercial des Etats-Unis en recul de -2,2Mds$ à -85,5 contre - 86,7 milliards le mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 87,1 milliards), selon le Département du Commerce.



Ce léger repli de 1,3% d'un mois sur l'autre reflète une croissance de 1,2% des exportations américaines de biens et services, à 255,9 milliards de dollars, surpassant donc l'augmentation de seulement 0,6% des importations, à 341,4 milliards.



Le point d'orgue retentira demain avec le NFP : 320.000 créations de postes non agricoles sont attendus et un repli du taux de chômage à 3,5%.



Du côté des valeurs, EDF fait part de la décision conjointe de l'État et de Jean-Bernard Lévy de lancer dès à présent le processus de succession du PDG, le mandat de Jean-Bernard Lévy devant prendra fin au plus tard le 18 mars 2023, compte tenu de la limite d'âge fixée par ses statuts.



Eurazeo a fait part de la cession de l'intégralité de sa participation dans Reden Solar à un consortium mené par Macquarie Asset Management, cession qui a généré pour le groupe d'investissement un produit de 633 millions d'euros.



bioMérieux annonce lancer 3P Enterprise, solution innovante pour garantir l'efficacité et la maîtrise des processus de contrôle de l'environnement à chaque étape et ainsi 'relever les défis quotidiens du contrôle de l'environnement dans l'industrie pharmaceutique'.



Dans son point mensuel, Euronext a indiqué mercredi soir que ses volumes au comptant (cash) ont reculé de 10% en juin par rapport au mois précédent, à un peu plus de 69,4 millions de transactions enregistrées.



Solutions 30 indique avoir été choisi par Unifiber, coentreprise Eurofiber-Proximus visant à déployer un réseau par fibre optique en Wallonie, pour l'accompagner dans son objectif de donner accès à l'internet à très haut débit à plus de 600.000 foyers d'ici 2028.



Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Vivendi avec un objectif de cours légèrement abaissé, de 13,6 à 13,4 euros. Le bureau d'analyses anticipe ' un T2 correct pour la plupart des actifs avec une poursuite de la croissance chez Groupe Canal+ et Havas (+5% en organique) '