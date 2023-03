Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC40: les investisseurs entièrement focalisés sur la Fed information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 11:00

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute en légère hausse mardi matin dans un marché qui s'annonce étroit en attendant l'allocution semestrielle du président de la Fed devant le Congrès américain. L'indice CAC40 gagne 0,2% à 7388 points.



En s'adjugeant plus de 0,3% hier, le marché parisien a réussi à établir un nouveau record historique, au-delà des 7400 points, mais sa tendance haussière pourrait être remise en cause par les nombreux rendez-vous prévus cette semaine.



Au vu de la hausse de quasiment 14% enregistrée par le CAC depuis le début de l'année, les intervenants semblent attendre le moindre signal pour commencer à engranger leurs bénéfices, un avertissement qui pourrait bien émaner de la Fed.



Sur ce point, les investisseurs auront largement de s'occuper aujourd'hui, puisque le président de la Fed Jerome Powell s'exprimera à partir de 16h00 (heure de Paris) devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants.



Après les déclarations plutôt conciliantes tenues par certains membres de l'institution, les investisseurs attendent d'être rassurés sur les intentions de la Fed en matière de taux d'intérêt et de perspectives économiques.



Raphael Bostic, le président de la Fed d'Atlanta, a conforté les espoirs des marchés la semaine passée en évoquant une pause prochaine dans les hausses de taux directeurs si le processus de désinflation devait se poursuivre.



Les opérateurs s'attendent généralement à ce que Powell réaffirme sa volonté de poursuivre la politique restrictive de la Fed jusqu'à ce que le reflux de l'inflation devienne tangible.



'En attendant le rapport sur l'emploi américain de vendredi, il va probablement tenter de trouver un juste équilibre entre les progrès réalisés au niveau du ralentissement de l'inflation, sans destructions de postes, et la nécessité de poursuivre les hausses de taux tant que les risques liés à l'inflation restent orientés à la hausse', prédisent les équipes de Danske Bank.



Le patron de la Fed devrait toutefois se garder de donner un signal trop explicite sur l'ampleur de la hausse des taux qui sera décidée à l'issue de la prochaine réunion du 22 mars.



En Europe, on a pris connaissance des chiffres des commandes industrielles en Allemagne.



Contre toute attente, les commandes à l'industrie allemande ont augmenté en janvier ce qui confirme la bonne résistance de la première économie européenne au ralentissement actuel de l'activité.



Après avoir signé une progression de 3,4% au mois de décembre (révisée contre +3,2% précédemment), les commandes industrielles ont progressé de 1% en données ajustées des variations saisonnières, selon les données de Destatis, l'office fédéral de la statistique.



Sur le marché des taux, les rendements des obligations souveraines peinent à refluer, ce qui tend à confirmer la thèse du maintien d'un rythme rapide des hausses de taux orchestrées par les grandes banques centrales.



Après s'être d'abord nettement détendu hier matin, le rendement du Bund allemand a brutalement inversé la vapeur pour reprendre plus de 10 points de pourcentage à 2,74%.



Idem pour le dix ans américain, qui est revenu en direction de 3,94% hier avant de reprendre du terrain au-delà de 3,98% dans la nuit.