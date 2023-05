CAC40: les investisseurs digèrent le message de la Fed information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 11:07

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance sur une note de prudence jeudi matin suite à la décision de la Réserve fédérale américaine de relever ses taux au-delà de 5%, une première depuis 2007. L'indice CAC 40 recule de 0,4% à 7370 points.



La Fed a mis fin hier soir à plusieurs semaines de suspense en relevant de 25 points de base ses taux directeurs, pour les porter entre 5% et 5,25%, une décision largement attendue par les marchés.



Les investisseurs semblent toutefois se demander comment interpréter les déclarations de la Fed, qui s'est montrée à la fois préoccupée par les risques inflationnistes tout en ouvrant la voie à une pause dans son cycle de resserrement monétaire.



'Même si l'inflation ralentit, la Réserve fédérale va sans doute maintenir ses taux à des niveaux élevés jusqu'à ce que des signes tangibles de maîtrise de l'inflation apparaissent', résume Srijan Katyal, trader chez ADSS.



'Cela devrait intensifier la pression sur les marchés d'actions et l'obligataire et renforcer le dollar', prédit le professionnel.



Les investisseurs ont surtout retenu que la banque centrale américaine semblait exclure toute baisse des taux d'ici à la fin de l'année, ce qui reporte la perspective d'un éventuel assouplissement à l'échéance 2024.



Suite au verdict de la banque centrale américaine, Wall Street a clôturé dans le rouge mercredi, le Dow Jones ayant perdu 0,8% et le Nasdaq Composite cédé près de 0,5%.



Après la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne (BCE) devrait annoncer à son tour un relèvement de ses taux d'intérêt à l'issue de son conseil des gouverneurs prévu dans la matinée.



Les investisseurs s'attendent à ce que l'institution ralentisse son rythme de resserrement monétaire en optant pour une hausse de 25 points de base, même si le scénario d'un tout de vis de 50 points ne peut être exclu au vu de la persistance de l'inflation en zone euro.



'Le travail de la BCE n'est pas terminé', estime ainsi Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région Europe.



'La croissance des salaires devrait encore augmenter pour atteindre 4% en 2023, et nous nous attendons donc à une succession de hausses des taux d'intérêt jusqu'à la fin de l'année', souligne-t-il.



Le rendement des Treasuries à dix ans remonte un peu dans la perspective de voir les taux américains rester à des niveaux élevés pendant encore de longs mois et repasse au-dessus du seuil de 3,40%.



Le 10 ans allemand se stabilise autour de 2,24% en attendant les annonces de la BCE.



La réaction aux annonces de la Fed est peu visible sur le marché des changes, où le dollar poursuit son repli pour revenir autour de 1,1085 face à l'euro.



Sans surprise, les décisions des grandes banques centrales relèguent au second plan les résultats de sociétés, qui sont pourtant nombreux ce matin avec les publications d'Airbus, ArcelorMittal, Infineon, Novo Nordisk ou Volkswagen.



Au chapitre économique, les intervenants de marché ont pris connaissance en début de matinée des indices d'activité PMI dans le secteur des services.



A 52,4 en avril, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale a signalé une troisième croissance mensuelle consécutive du secteur privé français.

En léger repli par rapport à mars (52,7), il indique toutefois un faible ralentissement de l'expansion globale.



Aux Etats-Unis sont attendus les chiffres de la productivité, de la balance commerciale et des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage.