CAC40 : les gains se tassent, W-Street en rouge avant Trump information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 16:55









(CercleFinance.com) - Le CAC40 se redresse mais plus modestement qu'à la mi-séance : le gain a été divisé par 2, de +1,1% vers 7.885 à +0,7% vers 7.850.



Après une entame de semaine en rouge, l'Euro-Stoxx50 entame le mois d'avril en hausse de +0,6%, le DAX40 gagne +1% vers 22.380 (sauvant ainsi le support des 22.300 compromis la veille).



A Wall Street, le rebond intraday de la veille (+2% en mode funiculaire) fait long feu avec -0,5% sur le Dow Jones (+1% lundi), -0,3% sur le S&P500 et -0,1% sur le Nasdaq.



Les investisseurs doivent composer avec une visibilité particulièrement réduite alors que Donald Trump est censé présenter demain de nouveaux droits de douane sur les pays imposant des tarifs aux entreprises états-uniennes et présentant un excédent commercial avec le pays.

Aux inquiétudes sur la politique commerciale s'ajoutent les craintes sur l'évolution de la conjoncture économique. A ce titre, les PMI de la zone euro, publiés ce matin, étaient particulièrement attendus.



Passant de 47,6 en février à 48,6 en mars, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro (produit par S&P Global) s'est redressé pour un troisième mois consécutif et n'indique qu'une contraction modérée et la plus faible du secteur depuis janvier 2023.



Malgré une nouvelle baisse des nouvelles commandes reçues, les fabricants ont signalé une augmentation de leur activité pour la première fois depuis deux ans et, bien que marginale, la croissance enregistrée en fin de premier trimestre a été la plus forte depuis mai 2022.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, est passé de 45,8 en février à 48,5 en mars, témoignant d'une contraction modérée du secteur, la plus faible de l'actuelle période de repli amorcée il y a 26 mois.



Le chiffre de l'inflation en zone euro s'établit à 2,2% en mars 2025, en légère baisse donc par rapport à 2,3% le mois précédent, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Dans le détail, les services devraient afficher le taux annuel le plus élevé en mars (3,4%, après 3,7% en février), suivis de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (2,9%), des biens industriels non énergétiques (0,6%) et de l'énergie (-0,7%).

L'indice ISM manufacturier US attendu cet après-midi devrait, selon le consensus Reuters, traduire un retour en zone de contraction en mars.



En Chine, le secteur manufacturier a lui aussi accéléré sa croissance en mars confirmant la reprise économique qui s'opère dans le pays, selon des données officielles.

L'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier chinois s'est établi à 50,5 en mars, en hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport au mois dernier, a déclaré le Bureau d'Etat des statistiques (BES) dans un communiqué.

Il s'agit de son niveau le plus élevé depuis mars 2024.

Du côté des taux, le mois d'avril démarre fort, avec une nette détente avec -9,5Pts sur les T-Bonds vers 4,15% (au plus bas).

En Europe, les Bunds effacent -6Pts à 2,670%, nos OAT -5,8Pts à 3,39% et les BTP italiens -8Pts à 3,78%.

Les cours restent figés sur les 'Gilts' UK vers 4,6800%.



La baisse des taux s'avère normalement favorable aux métaux précieux : l'or le confirme avec un nouveau record absolu inscrit à 3.149$, soit une hausse annuelle supérieure à 20%.

L'Euro se replie de -0,3% face au $, vers 1,0785, le pétrole poursuit son rebond avec +0,3% vers 74,9$ à Londres.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Eiffage fait part d'un accord, via sa filiale belge Smulders, pour acquérir HSM Offshore Energy, fournisseur de solutions intégrées d'ingénierie, de construction et d'installation, notamment dans les systèmes électriques et mécaniques pour projets d'éolien offshore.



Alstom indique avoir signé une extension de contrat avec l'Autorité Portuaire de New York et du New Jersey (PANYNJ) pour fournir des services d'exploitation et de maintenance pour la navette aéroportuaire AirTrain de l'aéroport international JFK.



Eurofins Scientific annonce la finalisation réussie de l'acquisition des activités de diagnostic clinique de Synlab en Espagne et le transfert de ces activités au groupe français de services de bio-analyse, qui ont eu lieu le 31 mars.



Enfin, Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 35 euros sur Bureau Veritas, estimant que 'globalement, le groupe devrait afficher un bon début d'année, porté par trois divisions en croissance à deux chiffres (M&O, Industry, Certif)'.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance.