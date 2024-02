Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: les acheteurs reprennent la main, W-Street hésite information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 16:18









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris reprend 0,55% et le CAC40 revient à 1% des 7.700, bien aidé par Schneider (+2,5% et record à 193E), TotalEnergies (+2,1% et Air Liquide qui s'arroge un peu plus de 2%.

L'Euro-Stoxx50 avec +0,6% à 4.685 revient flirter avec ses records alors que le S&P500 (+0,3% à 4.956) se rapproche à moins de 1% des 5.000Pts... mais le Nasdaq a du mal à trouver un second souffle et se fige vers 15.600 (inchangé)



Sur le compartiment obligataire, les rendements des titres souverains continuent de progresser -à la marge ce mardi- dans le sillage de la réévaluation de la trajectoire de la Fed en matière de baisse des taux d'intérêt.



Le rendement du Bund allemand à 10 ans évolue autour des 2,31%, nos OAT campent au-dessus des 2,8100% tandis que le 10 ans américain évolue autour des 4,14 contre 4,16% la veille, ce qui reste proche des plus hauts depuis le début de l'année.



Suite aux récentes déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, les investisseurs se repositionnant en vue d'un maintien des taux à leurs niveaux actuels pendant une période un peu plus longue que prévu.



Ces tensions sont toutefois contrebalancées par la publication de nombreuses statistiques qui confirment la robustesse de l'économie américaine.



Avec des données qui suggèrent de plus en plus un 'atterrissage en douceur' (ralentissement économique sans récession) aux Etats-Unis, les marchés se concentrent davantage sur les perspectives de croissance plutôt que sur la menace de l'inflation.



Le début d'année 2024 s'est jusqu'ici caractérisé par un scénario dit de 'Boucles d'or' (goldilocks), un environnement jugé favorable aux marchés financiers, en particulier les actions.



Au-delà des bons indicateurs économiques, plusieurs publications de résultats plutôt rassurantes sont venues rappeler aux investisseurs à la recherche de rendement les arguments en faveur des actions.



La saison des résultats du quatrième trimestre se poursuivra aujourd'hui avec les annonces d'UBS, Eli Lilly, Toyota, Linde, Amgen, bp, Ford ou Spotify.



Du côté des indicateurs, les investisseurs ont pris connaissance ce matin des commandes à l'industrie allemande: celles-ci ont augmenté de 8,9% en décembre 2023 sur un mois après correction des variations saisonnières et calendaires, selon Destatis, après une stabilité en novembre (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,3%).



Dans l'industrie manufacturière, la forte hausse de décembre s'explique par un volume très élevé de commandes importantes dans différentes branches. En particulier, un nombre exceptionnellement élevé d'avions ont été commandés.



Cela n'inspire guère les cambistes car l'Euro s'effrite de -0,1% vers 1,0735.

Le baril de 'Brent' se redresse un peu, de +1% vers 78,75$ à Londres.



Enfin, dans l'actualité des sociétés françaises, Neoen annonce avoir finalisé le financement conjoint de la seconde tranche de son parc éolien de Goyder South Stage 1 (203 MW) et de sa Blyth Battery (238,5 MW / 477 MWh), qui bénéficient ainsi d'un prêt accordé par un syndicat de cinq prêteurs.



Dassault Systèmes a annoncé mardi qu'il allait renforcer son partenariat stratégique avec Assystem en vue d'accélérer le développement de réacteurs nucléaires de nouvelle génération.







Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.63%