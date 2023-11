Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : les acheteurs gardent la main malgré les stats US information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 16:14









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reprend sa hausse ce mercredi , avec un gain un peu consistant que prévu : le CAC40 gagne 0,4% à 7260 points alors que Wall Street vient de rouvrir en hausse, le Nasdaq (+0,5% à 14.270) aligne une 19ème séance de hausse sur une série de 23 (on ne doit pas être loin des records historiques en terme de ratio positif sur 1 mois calendaire, aucune consolidation n'ayant par ailleurs dépassé -1% depuis 5 semaines).



Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, publié dans la soirée d'hier, a été accueilli dans l'indifférence générale ou presque.



Si les responsables de la banque centrale estiment que le resserrement des conditions monétaires commence à freiner l'activité économique, ils notent aussi que l'inflation reste 'persistante' aux Etats-Unis.



De nouvelles hausses de taux restent donc 'sur la table' dans l'hypothèse où le maintien à leurs niveaux actuels ne devait pas permettre de se rapprocher de l'objectif d'une inflation autour de 2%.



La journée est ponctuée par de nombreuses publications économiques américaines : le Département du Travail dévoile une baisse de -24.000 (à 209 000) des nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 13 novembre.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 220 000 la semaine dernière, soit un repli anecdotique de 750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



La grosse suprise du jour -en données brutes- provient du chiffre des commandes de biens durables, qui ont chuté de 5,4% au mois d'octobre (baisse record depuis la période Covid).

Mais hors commandes aéronautiques, le chiffre est stable par rapport à septembre... donc c'est un peu une baisse en trompe l'oeil, d'où le peu de réaction de Wall Street (+0,25%) et des marchés obligataires.

Le rendement des Treasuries revient à l'équilibre vers 4,418% après une brève incursion sous la barre des 4,40%, un plus bas de 2 mois.



Sur le marché pétrolier, les cours dévissent de -4% sur le NYMEX avant la parution de la statistique des réserves américaines, mais surtout à cause du report de la tenue de la réunion de l'Opep+ prévue ce week-end à Vienne.



Le baril de brut léger américain (WTI) - livraison janvier, chute vers 74,4 dollars, le 'Brent' de -4,2% vers 78,9$ à Londres.





