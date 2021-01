Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : les 5.460 enfoncés, les 5.400 menacés Cercle Finance • 29/01/2021 à 18:07









(CercleFinance.com) - Le CAC40 semble avoir culminé sous les 5.712 (5.707 en clôture) un unique fois 8 janvier. Les chartistes ne se sont pas trop inquiétés car l'indice se maintenait dans un corridor 5.460/5.700 dpuis le 10/11/2020... mais voilà que le bas du canal est enfoncé, et les 5.400 menacés :c'est le dernier support (du 21/12) avant un plongeon sans filet vers 5.200 (l'ex-zénith du 85 juin 2020) puis 5.075E (ex-zénith du 12/08 et 03/09/2020) puis le 'gap' des 4.997 du 6 novembre

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -2.02%