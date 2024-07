Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: légère hausse malgré la tendance mitigée à W-Street information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 17:48









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,42%, à 7474 points. L'indice tente de se rapprocher des 7500 pts, avec l'aide de Safran et Airbus (+2,6%) ainsi qu'EssilorLuxottica (+2,2%).



Le CAC40 résiste à la rechute des indices US avec -1,1% sur le Nasdaq (sous 17.200), -0,5% sur le S&P500 et un Dow Jones qui se maintient à +0,1/+0,2%.



Les investisseurs ont découvert plusieurs indicateurs majeurs ces dernières heures, principalement en zone euro : la première estimation de la croissance du PIB au deuxième trimestre trimestre ressort à +0,3%, comme sur les trois premiers mois de l'année (consensus +0,2%).



Chiffres identiques en France, l'Insee a annoncé ce matin que le PIB en volume avait crû de 0,3% au deuxième trimestre, après une hausse similaire au trimestre précédent, selon une toute première estimation... mais la consommation a chuté de -0,5% au mois de juin, malgré le début des soldes.



En Allemagne, la croissance ressort négative de -0,1% et l'inflation germanique ressort à 2,6% pour le mois de juillet (consensus de 2,5% après une hausse de 2,5% enregistrée en juin): c'est la plus mauvaise combinaison possible PIB/Inflation mais les écarts en valeur absolue restent marginaux.



En rythme séquentiel, l'inflation a également accéléré de 0,5% en juillet après une hausse de 0,2% en juin, déjouant le consensus était de +0,4%.



L'inflation 'core', qui exclut les éléments volatils comme l'alimentation et les prix de l'énergie, est ressortie stable à 2,9% en juillet.



Outre-Atlantique, la confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est améliorée en juillet, montre l'enquête préliminaire mensuelle du Conference Board publiée mardi : l'indice s'est établi ce mois-ci à 100,3 contre 97,8 en juin (révisé de 100,4)... ce qui signifie en réalité un statu quo.



Côté immobilier, indice S&P Case-Shiller des prix dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 6,8% en mai en rythme annuel, contre 6,5% attendus (après 7,3% en avril).



Les marchés obligataires restent de marbre avec un '10 ans' US inchangé à 4,17%, le '2 ans stagne à 4,38%.

En Europe, le Bund et nos OAT effacent -2Pts et -1,5Pt respectivement à 2,34% et 3,05%.



La séance est animée par de nombreuses publications de résultats trimestriels que ce soit à Paris, en Europe ou à Wall Street.



Les comptes de Procter & Gamble déçoivent (le titre plonge de -6% à Wall Street) et les opérateur espèrent se rattraper avec ceux de Microsoft qui paraîtront ce soir après la clôture des marchés américains.



En parallèle, le comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale se réunit à partir d'aujourd'hui, sachant qu'il est pratiquement acquis qu'il ne modifiera pas les taux d'intérêt.





Sur le marché des devises, le dollar (+0,2%) poursuit sa remontée face à l'euro, qui revient vers à 1,0803$/E, dans l'attente des annonces de la Fed.



Le baril du Brent est stable, autour des 78,9$.



'Il n'est pas improbable qu'une mauvaise nouvelle sur le terrain en Israël et au Liban conduise à une envolée abrupte des prix', prévient toutefois Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. 'C'est certainement le principal point d'attention à avoir dans les jours à venir', avertit l'analyste.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Scor publie une perte nette de 308 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2024 (-283 millions en ajusté, c'est-à-dire hors impact de la variation de la juste valeur de l'option sur les actions propres de Scor), impacté par la revue 2024 des hypothèses L&H.



TotalEnergies indique avoir signé un accord avec Scatec pour acquérir sa filiale SN Power qui détient des participations dans des projets renouvelables d'hydroélectricité en Afrique, dans le cadre d'une joint-venture avec Norfund and British International Investment (BII).



Stellantis a annoncé mardi qu'il était arrivé en tête du marché des véhicules utilitaires au premier semestre en Europe et en Amérique du Sud, mais aussi dans la région Moyen-Orient et Afrique.

Enfin, Thales et Garuda Aerospace ont signé un MoU (Memorandum of Understanding) pour promouvoir l'innovation dans le secteur des drones et leur développement en Inde.





