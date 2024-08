Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: légère hausse, Jackson Hole au centre de l'attention information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris grappille entre 0,3 et 0,4% ce matinn vers 7550 points, alors que tous tous les regards sont désormais tournées vers Jackson Hole, dans le Wyoming, où doit s'exprimer Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, à 16h, heure de Paris.



Si le grand argentier américain devrait s'efforcer d'éviter de prendre les marchés à contre-pied, il pourrait aussi tâcher de ne pas trop s'engager sur l'ampleur de l'assouplissement monétaire à venir, estiment la plupart des observateurs.



'Sachant que les derniers indicateurs économiques se sont avérés plutôt mitigés, avec des chiffres de l'emploi allant dans le sens d'une récession mais des ventes de détail témoignant de la solidité de la consommation, ses commentaires sur la santé de l'économie donneront des indices sur la façon dont la Fed voit les choses', souligne Mahmoud Alkudsi, analyste marchés chez ADSS.



'Si Powell se montre optimiste sur la croissance, cela renforcera le scénario grandissant selon lequel les Etats-Unis vont éviter une récession, le facteur à l'origine du récent rebond des places boursières', ajoute-t-il.



'Toutefois, cela pourrait aussi augurer de moindres baisses de taux, avec un total qui pourrait plutôt ressortir à 75 points de base cette année, et non à 100 points de base', conclut le professionnel.



En attendant les propos de Powell, les investisseurs rechignent à accroître leur exposition aux actifs les plus risqués.



Hier, Wall Street avait mal digéré les déclarations de Patrick Harker, le patron de la Fed de Philadelphie, qui avait estimé sur CNBC que la banque centrale américaine devait réduire ses taux de façon 'méthodique'.



De son point de vue, la 'trajectoire' importe davantage que l'intensité des assouplissements à venir, ce qui a été interprété par les marchés par une manière de tempérer les attentes d'une réduction de 50 points de base du loyer de l'argent le 18 septembre.



Conséquence, le Dow Jones a fini la séance de jeudi sur un repli de 0,9% tandis que le Nasdaq Composite chutait de 1,7%.



Dans ce contexte, le rendement des Treasuries à 10 ans évolue autour des 3,85%, tandis que le Bund évolue à 2,25%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Ipsos fait part du lancement d'une offre publique d'achat (OPA) amicale sur infas Holding AG, un acteur important dans les études de marché, d'opinion et sociales en Allemagne, et coté à la Bourse de Francfort.



Par ailleurs, Sodexo a annoncé vendredi avoir finalisé la cession de Sofinsod à la holding de la famille Bellon pour un montant de 918 millions d'euros.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.