CAC40: légère hausse dans un marché calme

Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : / L. Grassin )

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse lundi matin dans un marché qui s'annonce désert en cette journée de la Pentecôte, où plusieurs grandes places européennes comme Francfort ou Zurich resteront fermées.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juin - gagne 38 points à 6513,5 points, annonçant une ouverture plutôt favorable.



Après avoir ouvert dans le vert vendredi, le marché parisien avait achevé la dernière séance de la semaine sur une perte limitée de 0,2% à 6485 points.



Mais le repli des indices a été bien plus marqué à Wall Street, où tous les marchés ont terminé en berne sur fond d'indicateurs économiques mitigés.



Le Dow Jones a reculé de plus de 1% pour s'établir juste sous les 32.900 points tandis que le Nasdaq Composite lâchait près de 2,5% à environ 12.013 points.



L'économie américaine a généré 390.000 emplois non agricoles en mai, un nombre supérieur au consensus, mais le taux de chômage s'est maintenu à 3,6%, alors qu'il était attendu en légère baisse par les économistes.



'Le marché du travail reste donc très robuste', réagissait Commerzbank, pour qui 'en raison de la persistance d'une forte demande de main-d'oeuvre, le risque d'une spirale salaires-prix persiste' et 'de nouvelles fortes hausses de taux sont probables'.



Après les mouvements de yo-yo des dernières semaines, les volumes devraient rester réduits aujourd'hui pour cause de lundi de Pentecôte.



Les initiatives s'annoncent relativement limitée à quelques jours de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui pourrait commencer à préparer les investisseurs à un resserrement monétaire à court terme.



Après les chiffres record de l'inflation dévoilés la semaine passée, la BCE apparaît sous pression pour adopter une politique monétaire plus restrictive, avec la possibilité d'une hausse de ses taux dès le mois de juillet.



Aucun indicateur majeur ne figure à l'ordre du jour.