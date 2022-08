CAC40: légère hausse dans des volumes d'échange inexistants information fournie par Cercle Finance • 15/08/2022 à 10:40

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille 0,3%, autour des 6.570 points, dans des volumes inexistants, avec moins de 250 ME échangés depuis l'ouverture.



L'indice parisien reste tiré par Eurofins Scientific (+1,7%), Danone et EssilorLuxottica(+1,1%).



Rappelons que la Banque populaire de Chine (BPC) a surpris les investisseurs en annonçant un abaissement de ses taux directeurs, une initiative qui atteste de ses craintes vis-à-vis de la croissance et de l'impact de l'épidémie de Covid.



La stratégie de la BPC tranche avec l'orientation prise par les autres grandes banques centrales mondiales, qui ont désormais bien avancé dans leur cycle de resserrement monétaire.



En Europe comme aux Etats-Unis, la séance devrait rester peu animée ce lundi en l'absence d'indicateurs de premier plan, à l'exception de l'indice Empire State de la Fed de New York qui paraîtra en début d'après-midi.



Les chiffres encourageants de l'inflation dévoilés la semaine passée aux Etats-Unis ont largement renforcé ce courant haussier, mais les analystes préviennent que le combat contre la hausse des prix n'est pas encore terminé.



'Le marché du travail est toujours très tendu et la croissance de l'emploi ne s'est pas encore ralentie, ce qui laisse penser que l'augmentation des salaires continuera d'être soutenue', souligne Danske Bank.



'Elle est actuellement proche de 6%, ce qui est beaucoup trop élevé pour envisager de ramener l'inflation à 2% de manière durable', prévient la banque danoise.



Si le programme de la semaine s'annonce relativement allégé, les acteurs de marché prendront connaissance de plusieurs statistiques intéressantes, telles que l'indice allemand ZEW (mardi), l'inflation britannique (mercredi) et les prix à la consommation en zone euro (jeudi).



Aux Etats-Unis sont attendues, mercredi, les ventes de détail ainsi que les 'minutes' de la dernière réunion de la Fed.



Dans l'actualité des sociétés, Ipsen a annoncé vendredi soir la finalisation de l'accord selon lequel il a acquis la totalité des actions en circulation d'Epizyme au prix de 1,45 dollar par action auquel s'ajoute un certificat de valeur garantie d'un dollar par action, étendant ainsi son portefeuille en oncologie.



Valneva annonce avoir déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) un complément de prospectus relatif à un programme de financement en fonds propres 'At-the-Market' (programme ATM) sur le Nasdaq.



Airbus annonce que Malaysia Aviation Group (MAG), société mère de Malaysia Airlines, a sélectionné son A330neo pour le programme de renouvellement de sa flotte de gros-porteurs, en remplacement progressif de ses 21 appareils A330ceo.