CAC40: léger repli en vue avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 08:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris se dirige vers une ouverture sur un repli d'environ 0,4% vers 6020 points au vu des futures sur le CAC40, pour une séance qui devrait être placée sous le signe de l'inflation américaine pour juin, attendue en début d'après-midi.



'Les prix de l'essence ont bondi en mai et sur la première quinzaine de juin', rappelait lundi matin Oddo BHF, estimant que 'cela va pousser le chiffre d'inflation total plus haut, de 8,6% sur un an vers 9%, un nouveau record dans ce cycle'.



Le bureau d'études jugeait cependant possible que l'inflation sous-jacente continue de se modérer. 'Elle avait atteint 6,5% en mars et pourrait passer au-dessous de 6%. La direction est bien venue, le niveau ne l'est pas', prévenait-il.



En attendant ce rendez-vous phare de la séance, doivent paraitre dans la matinée les chiffres de l'inflation en France et en Allemagne pour le mois écoulé, ainsi que ceux de la production industrielle en zone euro et au Royaume Uni pour mai.



Dans l'actualité des valeurs, Renault a annoncé la signature d'un partenariat avec Vitesco Technologies pour le co-développement et la production d'électronique de puissance dans un boitier 'One Box' pour les groupes motopropulseurs électriques et hybrides.



A l'occasion d'une cérémonie sur son site de Crolles, près de Grenoble, en présence notamment d'Emmanuel Macron, STMicroelectronics a fait part mardi soir du lancement du programme 'Électronique 2030', l'un des volets du plan d'investissement 'France 2030'.



Kaufman & Broad publie au titre de son premier semestre un résultat net part du groupe stable à 22,7 millions d'euros et un taux du résultat opérationnel courant à 7,5% du chiffre d'affaires, pour un chiffre d'affaires global en recul de 5,2% à 574,4 millions.