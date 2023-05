Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: léger repli en vue à l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 08:33









(CercleFinance.com) - Dans l'expectative de nombreuses données macroéconomiques ce mardi, la Bourse de Paris s'oriente vers un repli d'environ 0,3% à l'ouverture, au vu des futures sur le CAC40, au lendemain d'une clôture de l'indice en hausse de moins de 0,1% à 7418 points. Parmi les nombreuses statistiques attendues ce jour, figurent une estimation rapide du PIB de la zone euro et l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, puis les ventes de détail et la production industrielle aux Etats-Unis. La question du plafond de la dette américaine devrait aussi concentrer l'attention. 'Janet Yellen voit toujours le 1er juin comme date à laquelle les Etats-Unis ne pourront plus financer le fonctionnement de l'Etat, s'il n'est pas relevé', rappelle-t-on chez IG France. Dans l'actualité des valeurs parisiennes, le conglomérat Bouygues a publié une perte nette part du groupe à peu près stable à 134 millions d'euros au titre du premier trimestre 2023, mais a renoué avec une marge des activités positive à +0,1%. Faurecia, Michelin et Stellantis ont signé un accord engageant permettant à Stellantis de prendre 33,3% du capital de Symbio, spécialiste de la mobilité hydrogène zéro émission, dont Faurecia et Michelin conserveront des participations de 33,3% chacun. Eurazeo a revendiqué des actifs sous gestion de 34,8 milliards d'euros à fin mars 2023, en hausse de 10% sur 12 mois, ainsi que des commissions de 105 millions sur le premier trimestre, en hausse de 28% à périmètre et change constant. Edenred a annoncé l'acquisition de Reward Gateway, présentée comme une plateforme leader dans l'engagement des salariés, avec de solides positions au Royaume-Uni et en Australie, pour un montant de 1,15 milliard de livres sterling.

