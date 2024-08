Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: léger repli dans des volumes restreints information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 17:53









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance du jour sur un repli de 0,22%, à 7485 points, freinée par Pernod Ricard et Teleperformance (-2,2%), ou encore TotalEnergies (-1,5%), le tout dans des volumes restreints (moins de 2 MdsE échangés) caractéristiques de la période estivale.



A l'évidence, de nombreux intervenants sont en congés d'été, une période creuse, et ceux encore présent ne prennent plus aucune initiative avant de découvrir les premiers échos de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole cette semaine (et en particulier le discours de Jerome Powell, le patron de la Fed qui devrait valider le scénario de 2 assouplissements monétaires -minimum- avant fin 2024).



Aucune statistique n'est attendue ce mardi aux US et après une série de chiffres qui ont 'rassuré' sur la croissance et l'inflation depuis 10 jours, des 'stats' un peu moins bonnes sont susceptibles d'accroître la volatilité sur les marchés ces prochains jours.



Les derniers chiffres de l'inflation en zone euro attendus en fin de matinée confirment l'estimation 'flash' à +2,6% : ils ne sont donc pas susceptibles de faire bouger les cours.



Idem pour les prix à la production des produits industriels (PPI) allemands, ressortis comme prévu en baisse de 0,8% en juillet 2024 par rapport au même mois de 2023: le glissement annuel a donc ralenti par rapport à celui de 1,6% observée en juin, selon Destatis.



Les OAT et les Bunds se détendent de -2,5Pts et -2Pts à respectivement 2,95% et 2,2240%, les T-Bonds US de -3Pts à 3,841%.



Les mois d'août, septembre et octobre constituent historiquement une mauvaise période de l'année pour les investisseurs, une dynamique particulièrement vraie cette année avec toutes les incertitudes qui se profilent à l'horizon.



L'approche de l'élection présidentielle du 7 novembre aux Etats-Unis risque par ailleurs d'accentuer la nervosité des investisseurs.



La Convention démocrate doit se poursuivre aujourd'hui à Chicago avec, comme point d'orgue, l'intervention de l'ancien président Barack Obama et de sa femme Michelle.



Le baril de Brent recule de 0,2%, à 77,5$, tandis que l'euro grappille 0,2% face au billet vert, à 1,11$/E.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Voltalia dévisse de 18% au lendemain de l'annonce d'un écrêtement de sa production électrique au Brésil, imposé par l'opérateur du réseau de transmission brésilien afin notamment de maintenir la stabilité du réseau.



Par ailleurs, Spie annonce que Correll, une entité de sa filiale internationale Spie Global Services Energy, a remporté deux contrats-cadres pluriannuels auprès de Vattenfall, l'un des plus grands producteurs et fournisseurs d'électricité et de chaleur en Europe.







