CAC40: léger rebond vers 7812Pts avant la réunion de la Fed

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en hausse mercredi pour une séance qui s'annonce riche en indicateurs, sans oublier les annonces de la Réserve fédérale américaine qui tomberont dans la soirée. L'indice CAC40 progresse de 0,3% vers 7812 points après trois séances consécutives dans le rouge.



Les écarts pourraient toutefois rester limités alors que les investisseurs attendent les données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis, avant les décisions de la Fed.



S'il est quasiment acquis que la banque centrale américaine laissera sa politique monétaire inchangée, les investisseurs s'inquiètent de ce qu'elle dira sur le rythme des baisses de taux à venir.



Les nouvelles projections de l'institution devraient indiquer que les baisses de taux seront finalement moins nombreuses cette année, au nombre de deux contre trois anticipées jusqu'à présent.



Si l'économie américaine se porte plutôt bien à l'heure actuelle, elle reste encore soumise à de vents contraires, notamment au niveau de l'inflation.



Les annonces de la Fed sont attendues à 20h00 (heure de Paris) et seront suivies, à partir de 20h30, par une conférence de presse de son président, Jerome Powell.



Le communiqué de la Réserve fédérale sera précédé à 14h30 par la parution des chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, qui devraient montrer un léger ralentissement du rythme de l'inflation.



'Nous nous attendons à une réaction plutôt favorable des marchés aux rendez-vous prévus aujourd'hui', indiquent ce matin les analystes de Danske Bank.



En Europe, la séance est rythmée par la publication des derniers chiffres de l'inflation allemande, puis par ceux de la production industrielle au Royaume-Uni.



Le Taux d'inflation en Allemagne - mesurée comme la variation en glissement annuel de l'indice des prix à la consommation (IPC) - était de +2,4 % en mai 2024 selon Destatis. En avril et mars 2024, le Taux était de +2,2 %.



Après deux mois de hausse, la production industrielle britannique est repartie à la baisse en avril. Le Bureau national des statistiques (ONS) a indiqué ce matin que la production industrielle avait reculé de 0,9% par rapport au mois précédent, alors que les analystes de Bank of America attendaient une baisse plus limitée de 0,4%.



L'agenda chargé du jour devrait permettre aux investisseurs de tourner la page des élections européennes et de leur lourd impact sur les places financières du Vieux Continent.



Hier, la Bourse de Paris avait aligné une seconde séance de forte baisse en cédant plus de 1,3%, sous le seuil des 7800 points, suite à l'apparition d'un important mouvement vendeur sur les OAT.



Le rendement des obligations françaises à dix ans se détend un peu ce matin, pour revenir autour de 3,22%, ce qui lui permet de réduire un peu son écart par rapport à son équivalent allemand qui se maintient à 2,62%.



Outre-Atlantique, le marché obligataire confirme son embellie avec un rendement des Treasuries à 10 ans qui reflue vers 4,40%.



Wall Street en a profité pour signer une nouvelle rafale de records hier soir, bien aidé par l'accueil favorable réservé aux dernières avancées d'Apple (+7,2%) dans l'IA.



Les cours du pétrole repartent à la hausse en attendant les stocks de brut américains, qui paraîtront dans l'après-midi.



Le Brent avance de 0,4% à 82,5 dollars tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,3% à 78,6 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.